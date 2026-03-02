IX Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de Benavente: quién actúa y cuándo

La Banda de Música Maestro Lupi ha sorteado este lunes el orden de participación en el Certamen Internacional de Bandas de Música, previsto en Benavente los días 3, 4 y 5 de julio en la Plaza mayor.

El día 3, dará comienzo con el pre-certamen con la participación de dos bandas de música que no entran en la competición. Y el sábado y domingo será el certamen. Este año han sido cinco las bandas inscritas, por lo que todas ellas podrán participar en esta edición y una vez que las agrupaciones que estaban en reserva del pasado año no podrán acudir a esta cita.

El certamen cuenta con formaciones procedentes de distintos puntos de España lo que, según la concejala de Cultura, Mercedes Benítez “demuestra el prestigio y la proyección que ha alcanzado nuestro certamen”.

Orden de participación

El orden de participación queda de la siguiente manera, tras el sorteo público:

El día 3, a las 20 horas, concierto de presentación a cargo de Agrupación Musical Da Limia, de Xinzo de Limia (Ourense), bajo la dirección de José Luis Tielas; y la Banda de Música Maestro Lupi, de Benavente, bajo la dirección de José López Cid. Estas dos formaciones no entran en concurso.

El día 4, a las 20:20 horas comienza el certamen la Societat Unió Musical D’Alcoi (Alicante); a las 21:10 sigue el concierto de la Asociación Musical Villa de Olmedo (Valladolid); y a las 22 horas, es el turno de la Banda Sinfónica Municipal de Madridejos (Toledo).

Ya el domingo 5 de julio, a las 11:30 horas ofrece el concierto la Agrupación Musical de Manuel, de Valencia; y a las 12:20 horas hará lo propio la Agrupación Musical de Linares (Jaén).

Ya a las 13:10 horas tendrá lugar la deliberación del jurado y actuación de Maestro Lupi.

El jurado estará integrado por profesionales de primer nivel. Como presidente, con voz, pero sin voto, estará el toresano David Rivas. Además, la obra obligatoria será una de este compositor. Estará integrado también por Carlos Garcés Fuentes Saz, Mercedes Padilla y Vicente Soler Solano.

Premios

Los premios tienen una cuantía de 4.000 euros para el primer clasificado, 2.000 euros para el segundo clasificado y 1.000 euros para el tercero. Además, hay premio al mejor director, que consta de 300 euros más diploma acreditativo y trofeo; y mejor solista, que cuenta con 200 euros y diploma acreditativo. Y todas las bandas que participen tendrán un diploma.

“Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por la música como motor cultural, educativo y también económico. Durante estos días, Benavente no solo será escenario de grandes actuaciones, sino también un lugar de encuentro para músicos, acompañantes y visitantes, generando actividad y dinamismo en la ciudad”, explicó la concejala de Cultura, durante el acto del sorteo.

El certamen organizado por Maestro Lupi y el Ayuntamiento de Benavente cuenta con la colaboración de Diputación Provincial, Junta de Castilla y León y Caja Rural.

En representación de la administración provincial estuvo el diputado José Manuel Salvador quien puso en valor el trabajo de los organizadores y del Ayuntamiento “y nada más que esperar que sea un éxito otro año más, como siempre ha sido durante los últimos años”.

Por su parte, el representante de Caja Rural, Juan Pedro Conde, quien señaló que Maestro Lupi y este certamen que apoya desde la primera edición “representan todos los valores más importantes posiblemente que se encuentra la gente joven. Al final es esfuerzo, formación, incluso éxito. Eso es lo que se hace en Benavente. También un éxito. Es la conclusión de lo que ellos quieren conseguir. Y qué menos de seguir apoyando a una iniciativa que lleva a la provincia de Zamora, fuera de nuestra comunidad autónoma”.

Noticias relacionadas

Para el fin de semana del certamen se espera que lleguen a Benavente más de medio millar de personas que no solo disfrutarán de los conciertos, sino de la ciudad y otros puntos de la provincia de Zamora.