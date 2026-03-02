Así se casa Benavente: por lo civil y cada vez a mayor edad

Desde 1980 Benavente registra un descenso sostenido del número de matrimonios, un aumento de la edad de los contrayentes, la consolidación del matrimonio civil como forma mayoritaria de celebración y la persistencia del predominio de cónyuges solteros en el momento de contraer matrimonio.

La ciudad ha experimentado un descenso muy acusado de matrimonios en las últimas cuatro décadas acompañado por un cambio profundo en la forma de celebración, ya que las bodas religiosas han sido superadas ampliamente por las civiles; además, la edad de los contrayentes ha aumentado de forma notable, con un desplome de los matrimonios de menores de 25 años y un crecimiento de los enlaces entre personas mayores de 44. El estado civil previo se mantiene estable con predominio de solteros y cifras muy bajas de viudos y divorciados, y los matrimonios del mismo sexo aparecen solo de forma puntual desde 2009. Esta es la radiografía que muestran los datos sobre cómo se casaba y se casa Benavente.

La serie del INE muestra una trayectoria descendente casi ininterrumpida desde los máximos de principios de los años noventa, cuando se alcanzaron 110 matrimonios de diferente sexo en 1997, hasta los mínimos de la década de 2010 y primeros años de 2020. En 1997 se anotan 110 matrimonios totales, mientras que en 2013 la cifra baja a 41 y en 2020, año marcado por la pandemia, se registran únicamente 25 matrimonios de diferente sexo y ninguno del mismo sexo.

El tipo de matrimonio también ha cambiado de forma significativa. En 1980, de los 97 matrimonios de distinto sexo, 94 se celebraron según la religión católica y solo tres fueron exclusivamente civiles. En 2024, la situación se invierte: 12 matrimonios se celebran según la religión católica, ninguno según otra religión y 23 son exclusivamente civiles, para un total de 35.

La tendencia hacia el matrimonio civil se consolida a partir de los años 2000. En 2007 se registran 54 bodas católicas y 38 exclusivamente civiles, con un total de 92 matrimonios de distinto sexo. En 2016, las bodas civiles (38) superan ampliamente a las religiosas (23) sobre un total de 61 matrimonios.

Envejecimiento

El perfil de edad de las esposas ha experimentado también un desplazamiento claro hacia grupos de mayor edad. En 1980, 73 de las 97 esposas tenían menos de 25 años, mientras que solo tres se situaban por encima de los 44 años.

En 2024, las novias jóvenes son minoría. Ese año se registra una esposa menor de 25 años, seis en el tramo 25-29, siete entre 30 y‑34 años, seis entre 35 y‑39, cinco entre 40 y‑44 y diez con más de 44 años, sobre un total de 35 matrimonios, lo que evidencia el aumento del peso de los grupos de edad superiores a 35 años en las nuevas uniones.

Una boda en la iglesia del Virgen del Carmen de Renueva. / J. A. G.

El envejecimiento del perfil también se observa en los esposos. En 1980, 46 de los 97 maridos tenían menos de 25 años y 36 se situaban entre 25 y 29 años, mientras que solo tres superaban los 44 años.

En 2024, la distribución de edad de los esposos se concentra en tramos más avanzados: no se registra ningún marido menor de 25 años, dos se sitúan entre 25‑y 29 años, siete entre 30 y‑34, ocho entre 35‑y 39, cuatro entre 40‑y 44 y 14 superan los 44 años, sobre un total de 35 matrimonio, lo que confirma el aumento de la edad al contraer matrimonio.

Mayormente solteros

El estado civil anterior de las esposas muestra que la gran mayoría de los matrimonios siguen correspondiendo a mujeres solteras, aunque con un ligero aumento de viudas y divorciadas a lo largo del periodo. En 1980 se registran 96 esposas solteras, ninguna viuda y una divorciada, para un total de 97 matrimonios.

En 2024, las esposas solteras siguen siendo mayoría, con 30 casos, pero se contabilizan cuatro viudas y una divorciada, sobre un total de 35 matrimonios. Entre medias, se observa la aparición y consolidación de matrimonios con esposas divorciadas, con picos como los tres casos registrados en 1999 y los dos de 2005, siempre en cifras muy reducidas respecto al total.

En el caso de los esposos, el patrón es similar: predominio de solteros, con presencia minoritaria de viudos y divorciados. En 1980 se registran 94 esposos solteros, ningún viudo y tres divorciados, para un total de 97 matrimonios. En 2024, los maridos solteros suman 31, frente a tres viudos y un divorciado, con un total de 35 matrimonios. A lo largo de la serie, los viudos se mantienen en cifras muy bajas, con valores que oscilan entre 0 y 9, mientras que los divorciados aparecen de forma puntual, con un máximo de tres en 1999 y 2005.

La evolución anual de los matrimonios de diferente sexo en Benavente muestra oscilaciones, pero con una tendencia general a la baja. Tras los 97 matrimonios de 1980 y los 113 de 1981, la cifra se mantiene en torno a los 80-90 durante los años ochenta y principios de los noventa, con 90 matrimonios en 1990 y 87 en 1991. En 1997 se alcanza el máximo de la serie con 110 matrimonios de diferente sexo. A partir de finales de los noventa, el número de enlaces comienza a descender de forma más acusada. En 2000 se registran 76 matrimonios de diferente sexo, 71 en 2005 y 61 en 2016. En 2013 la cifra baja a 41 y en 2019 se mantiene en 41, antes de caer a 25 en 2020.

Los matrimonios entre personas del mismo sexo aparecen por primera vez en la serie en 2009, con un único caso registrado ese año, sobre un total de 81 matrimonios. Posteriormente se contabiliza un matrimonio del mismo sexo en 2016, otro en 2018 y uno más en 2024.

Menos bodas religiosas

La distribución por forma de celebración en los primeros años de la serie refleja el predominio casi absoluto de las bodas religiosas católicas. En 1981 se registran 112 matrimonios según la religión católica, ninguno según otra religión y uno exclusivamente civil, para un total de 113.

En los años noventa, las bodas civiles comienzan a ganar peso, aunque las religiosas siguen siendo mayoría. En 1995 se registran 65 matrimonios según la religión católica y 22 exclusivamente civiles, sobre un total de 87. En 1999 la relación es de 71 bodas católicas y 22 civiles, con 93 matrimonios en total.

En la década de 2000, el equilibrio entre bodas religiosas y civiles se va estrechando. En 2007 se registran 54 matrimonios según la religión católica y 38 exclusivamente civiles, con 92 en total. En 2012, las bodas civiles (35) superan a las religiosas (30) sobre un total de 65 matrimonios.

En los últimos años de la serie, el matrimonio civil se consolida como la forma predominante. En 2017 se registran 16 bodas católicas y 41 exclusivamente civiles, con 57 matrimonios en total. En 2022, las bodas civiles ascienden a 39 frente a seis católicas, sobre un total de 45 matrimonios.