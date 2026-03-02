Carlos Martínez se compromete a financiar “de forma íntegra” el Puerta del Noroeste a través del Plan Territorial de Fomento

Carlos Martínez, candidato del PSOE a la Presidencia de Castilla y León, se ha comprometido en el Centro de Transportes y Logística de Benavente a asumir íntegramente la financiación del Plan Territorial de Fomento de Benavente para el Puerta del Noroeste si es elegido presidente de la Administración regional en las elecciones del 15 de marzo.

Martínez ha subrayado que su respaldo a la comarca responde a un proyecto político basado en la comarcalización y ha explicado que este modelo permitiría planificar inversiones estratégicas en torno a ejes consolidados del territorio, y no depender de decisiones aisladas o de la voluntad de un alcalde “visionario” para aprovechar la posición estratégica de Benavente como nudo de comunicaciones, en referencia al impulso que el exalcalde, Luciano Huerga, dio al Puerta del Noroeste.

A la pregunta de si llegara a gobernar financiaría íntegramente el Plan Territorial de Fomento de Benavente, que en la actualidad le supone a las arcas municipales una aportación de 2,5 millones de euros, lo que no ocurre en otros panes territoriales de fomento de la región, Martínez denunció la arbitrariedad en las inversiones autonómicas. Comparó los 300 millones de euros invertidos en la Ciudad del Medio Ambiente de Soria —incluido un aeropuerto— con los “4 o 5 millones” que, según dijo, se escatiman en Benavente, obligando a un Ayuntamiento de 17.000 habitantes a asumir esfuerzos económicos que deberían corresponder a la Junta.

Carlos Martínez y Patricia Martín durante su comparecencia en el CTLB. / J. A. G.

En este contexto añadió un ejemplo que, según él, refleja la “trampa” con la que actúa la administración autonómica: “Me parece que te doy y te doy el logo. Te construyo 40 viviendas, pero cojo dinero del Gobierno de España y el suelo que te pone el Ayuntamiento y las construyo y yo pongo el logo y parece que he hecho algo.”

Martínez cree que esta forma de actuar constituye un “engaño permanente” al que la Junta somete a los ayuntamientos desde hace décadas, y defendió que el compromiso con Benavente debe traducirse en hechos y financiación real. "Sí, lo haré", afirmó aclarando la respuesta a la pregunta.

El candidato del PSOE denunció que la comarca y su industria han sido abandonadas de forma reiterada por la administración autonómica, pese a su potencial logístico. Recordó que el centro logístico de Benavente se ha desarrollado “a pulmón” por parte del Ayuntamiento, con un consejo de administración gestionado al 100% desde lo público y sin aportación económica de la Junta, pese a que esta cuenta con representación en su consejo de administración. Criticó que, de los 14 centros logísticos planificados por la Junta, solo ocho se han ejecutado y únicamente uno funciona con éxito, gracias al esfuerzo municipal.

El candidato socialista insistió en que el desarrollo industrial y logístico de la comarca requiere financiación autonómica y rapidez en la toma de decisiones. Reclamó la ampliación del suelo industrial y la creación de nuevos espacios logísticos que permitan aprovechar los recursos y la ubicación estratégica de Benavente. A su juicio, la Junta debe comprometerse con inversiones estables que generen oportunidades de futuro en la comarca.

El candidato del PSOE, Carlos Martínez, examinando el desarrolo del Puerta del Noroeste junto al gerente del CTLB, Fernánde Pérez, y miembros de la candidatura socialista. / J. A. G.

Carlos Martínez ha vinculado el desarrollo económico a la mejora de los servicios públicos, denunciando el desarraigo que sufren los jóvenes por la falta de nuevas titulaciones de Formación Profesional y el abandono del Hospital Comarcal. Defendió una comarcalización efectiva que permita planificar servicios sanitarios, educativos y de movilidad, así como parques comarcales de extinción de incendios con personal profesionalizado, recordando la insuficiente respuesta autonómica tras los incendios de los últimos años.

El candidato ha situado la vivienda como un problema transversal que debe ser asumido por la Junta. Propuso reconocer el derecho subjetivo a la vivienda y otorgar 350 euros a quienes necesiten una solución habitacional mientras se desarrolla un parque público de titularidad autonómica y local. Añadió la necesidad de impulsar la rehabilitación de viviendas en pequeños municipios y activar las viviendas vacías de grandes tenedores mediante incentivos o medidas fiscales.

"Los diez millones de Mañueco nunca llegaron"

Carlos Martínez, que se ha mostrado refractario a planes como el del Oeste, auspiciado por el PSOE a principios de siglo, ha visitado el CTLB junto a los candidatos a las Cortes por Zamora “no por casualidad”. Junto a Iñaki Gómez y la benaventana Patricia Martín han recorrido parte de las instalaciones antes de comparecer ante los medios.

La número dos del PSOE, Patricia Martín ha precedido a Martínez y ha situado a Benavente como ejemplo de territorio con potencial económico pero con importantes carencias estructurales. En su intervención en el Centro de Transportes, al que se refirió como “el pulmón económico de la ciudad de Benavente”, agradeció la asistencia de los presentes y la acogida del gerente del centro, Fernando Pérez Aguado, subrayando que su objetivo era que el candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, “conozca la realidad que tiene Benavente y la realidad es esta. Tenemos un centro de Transportes copado de empresas, afortunadamente para nosotros”.

Martín puso el foco en la situación del polígono industrial en desarrollo, el Puerta del Noroeste, que, según recordó, sigue sin ponerse en uso pese a haberse impulsado como programa de reindustrialización en 2019. Indicó que dicho programa fue conseguido “por el anterior alcalde Luciano Huerga en el año 2019 y que a día de la fecha no se ha puesto todavía en uso”, lo que, en sus palabras, implica pérdida de inversión y de atractivo para nuevas empresas, así como dificultades para “fijar población”. Calificó esta situación como “una pena”, insistiendo en que el potencial del polígono permanece desaprovechado.

En el plano político, la candidata se refirió a las visitas del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a Benavente durante las campañas electorales para reprocharle haber realizado promesas que, según afirmó, no se han cumplido. Recordó que “prometió 10 millones de euros en el año 2019 y finalmente solamente para el Puerta del Noroeste quedaron 5,6 millones de euros después de unas negociaciones muy duras” que, señaló, llevó a cabo el anterior alcalde, Luciano Huerga. “Y hay que recordarlo, porque tenemos que saber de dónde venimos y hacia dónde vamos”, añadió, insistiendo en que el municipio ha tenido que pelear por cada inversión comprometida.

El gerente del CTLB, Fernando Pérez Aguado, explica a Martínez y a los candidatos socialistas a las Cortes la situación del Centro de Transportes y Logística. / J. A. G.

La candidata sostuvo que Benavente “siempre ha tenido muchísimas carencias” y afirmó que la Junta “tiene una deuda enorme con Benavente y con su comarca, porque nunca se ha apostado por este territorio”.

En este sentido, remarcó que “nunca, nunca hemos apostado por tener un Centro de Transportes y Logística financiado 100% con capital de la Junta de Castilla y León”, y precisó que “solamente nos dieron 5,6 millones de euros, y el Ayuntamiento de Benavente y todos los benaventanos tenemos que poner dinero para construir esa oportunidad para Benavente”.

"No hay ningún TAC nuevo en el Hospital: es otro engaño de Mañueco"

En materia sanitaria, la candidata se detuvo en la situación del TAC del hospital comarcal de Benavente, cuestionando las afirmaciones recientes del presidente de la Junta. Explicó que “el otro día también escuchaba yo al señor Mañueco que estuvo también por aquí diciendo que el tac de Benavente era un tac nuevo, tenía un año. Hay que corregirle”. Frente a esa versión, sostuvo que “ese tac de Benavente no tiene un año, tiene 13 años y ha sido trasladado de otra área de salud”, y vinculó esta circunstancia con la calidad de la atención sanitaria que reciben los pacientes.

Martín advirtió de las posibles consecuencias para la salud de los usuarios del hospital comarcal, especialmente en casos de ictus. Señaló que “cualquier persona con algún problema de salud que vaya a nuestro hospital comarcal, sobre todo con un ictus, puede verse seriamente comprometido, porque las imágenes no son fiables”. Añadió que “justo al día siguiente de que compareciera el señor Mañueco en Benavente, salió una licitación pública por 147.000 euros” para el arreglo del TAC, hecho que, según indicó, “nos sigue dando la razón” sobre el estado del equipo.

Otro momento de la visita de la candidatura socialista a las Cortes al CTLB. / J. A. G.

En un mensaje directo a la ciudadanía benaventana, Martín pidió que no se deje engañar por los mensajes que se lanzan en campaña. “Yo quiero pedir a la ciudadanía que no nos engañen, que no nos insulten la inteligencia, que no es cierto que el TAC de Benavente es nuevo”, afirmó, insistiendo en que el aparato tiene 13 años. Aseguró que “siempre que vienen campaña y vienen a Benavente vienen a engañarnos y no nos lo podemos permitir”, en referencia a las visitas institucionales y electorales que, según su relato, no se traducen en mejoras reales para el territorio.

La candidata enmarcó estas críticas en un contexto de despoblación y pérdida de tejido empresarial en Benavente y su comarca. “Lo estamos viendo, la población baja, no tenemos empresas, las empresas se nos van yendo, nuestros jóvenes se van y no regresan”, afirmó. Relató su propia experiencia personal: “yo tengo 48 años, todas mis amigas están fuera, yo tuve la oportunidad de salir y volver al territorio y estoy tremendamente orgullosa, pero no es lo real, lo real es que la gente nos abandona y esta zona está totalmente despoblada”.

Otro momento de la visita del PSOE al CTLB / J. A. G.

Martín extendió su diagnóstico al conjunto de la provincia de Zamora, a la que describió como “totalmente despoblada, y quemada en este verano”, en referencia a los incendios que afectaron a la comarca de Vidriales. Recordó que “lo vemos en la comarca, lo vemos en los incendios que asolaron toda la zona de Vidriales el pasado verano” y añadió que “no fue la primera vez que ocurrió. También ocurrió con la Sierra de la Culebra en el año 2022”. A partir de estos episodios, reclamó que “Zamora necesita que la Junta de Castilla y León apueste por este territorio, por esta tierra, por nuestra tierra que se está quedando sola”.

La exconcejala benaventana de Hacienda defendió la necesidad de un liderazgo que conozca el territorio de primera mano. Afirmó que “Zamora, Benavente y su comarca necesita alguien que conozca el territorio y nadie puede conocer el territorio mejor que una persona que ha trabajado manchándose las botas y los zapatos de barro, como el alcalde de Soria, en referencia a Carlos Martínez.