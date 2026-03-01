IU exige a Asnesio que cumpla su promesa y eleve a 1.000 euros las ayudas a la natalidad en Benavente

El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha solicitado a la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, que incremente las ayudas a la natalidad hasta los 1.000 euros, tal y como —recuerdan— figuraba en el programa electoral del PP de las elecciones municipales de 2023.

La petición llega después de que la Junta de Gobierno Local aprobara el día 18 la concesión de las ayudas correspondientes al cuarto trimestre de 2025, por un total de 6.550 euros destinados a 15 familias, que percibirán entre 350 y 450 euros cada una.

IU subraya que la Ordenanza Reguladora fue aprobada inicialmente en 2015 por el anterior gobierno PSOE‑IU, estableciendo cuantías de 300, 250 y 200 euros según la base liquidable general del IRPF de la unidad familiar. Posteriormente, la norma fue modificada en 2023, elevando los importes a 450, 350 y 250 euros respectivamente, con el objetivo de favorecer la natalidad .

El programa del PP en 2023. / IU

Por ello destaca que el actual equipo de gobierno mantiene vigentes estas cuantías aprobadas en 2023, pese a que el programa del PP incluía de forma literal: "Aumentaremos las Ayudas por Nacimiento hasta los 1.000 euros". IU considera imprescindible que el gobierno PP‑-VOX inicie ya modificación de la ordenanza para subir la ayuda.

La formación advierte de que, si no se procede a esta actualización, los vecinos de Benavente podrán comprobar que el compromiso electoral se quedaría "en un mero brindis al sol".