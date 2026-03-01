Política municipal
IU exige a Asnesio que cumpla su promesa y eleve a 1.000 euros las ayudas a la natalidad en Benavente
El grupo municipal reclama al PP‑VOX que inicie la modificación de la ordenanza y haga efectivo el compromiso electoral de 2023
El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha solicitado a la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, que incremente las ayudas a la natalidad hasta los 1.000 euros, tal y como —recuerdan— figuraba en el programa electoral del PP de las elecciones municipales de 2023.
La petición llega después de que la Junta de Gobierno Local aprobara el día 18 la concesión de las ayudas correspondientes al cuarto trimestre de 2025, por un total de 6.550 euros destinados a 15 familias, que percibirán entre 350 y 450 euros cada una.
IU subraya que la Ordenanza Reguladora fue aprobada inicialmente en 2015 por el anterior gobierno PSOE‑IU, estableciendo cuantías de 300, 250 y 200 euros según la base liquidable general del IRPF de la unidad familiar. Posteriormente, la norma fue modificada en 2023, elevando los importes a 450, 350 y 250 euros respectivamente, con el objetivo de favorecer la natalidad .
Por ello destaca que el actual equipo de gobierno mantiene vigentes estas cuantías aprobadas en 2023, pese a que el programa del PP incluía de forma literal: "Aumentaremos las Ayudas por Nacimiento hasta los 1.000 euros". IU considera imprescindible que el gobierno PP‑-VOX inicie ya modificación de la ordenanza para subir la ayuda.
La formación advierte de que, si no se procede a esta actualización, los vecinos de Benavente podrán comprobar que el compromiso electoral se quedaría "en un mero brindis al sol".
- Esta constructora ejecutará finalmente la restauración de la Villa Romana de Camarzana de Tera
- Un detenido en Benavente tras atacar con un cuchillo a la Policía Local y a la Guardia Civil
- Pierde' una casa en Benavente tras acumular el impago de 9.600 euros de impuestos municipales
- Villalar 9, el edificio de Benavente que pasa las noches en vilo y en vela por los excesos de un vecino
- La jueza cita a los vecinos que se opusieron al lanzamiento de un fondo buitre en Benavente
- La 'falta de personal y medios compromete la atención' en la Residencia Mixta de Benavente
- Le traban el sueldo en Benavente por no pagar el IVTM de un coche dado de baja hace 14 años
- El uso privativo del merendero del Prado de las Las Pavas en Benavente sale a licitación