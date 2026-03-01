Insultos y amenazas a la Policía Local de Benavente derivan en dos sanciones de 750 euros

El Ayuntamiento de Benavente ha abierto dos nuevos procedimientos sancionadores por episodios de insultos y faltas de respeto graves hacia agentes de la Policía Local. Ambos casos se tramitan como infracciones graves de la Ordenanza Cívica, que sanciona el trato incorrecto o irrespetuoso hacia empleados públicos en el ejercicio de sus funciones.

El primero de los expedientes, fechado el 20 de febrero, tuvo su origen en una intervención policial realizada el 3 de noviembre de 2025. Durante un proceso de identificación relacionado con la rotura de la luna de un establecimiento público, la persona implicada se negó reiteradamente a colaborar y dirigió a los agentes expresiones como "hijos de puta, culeros, malparidos, cabrones...", según consta en la denuncia. La actitud descrita habría dificultado el normal desarrollo de la actuación policial. El Ayuntamiento propone una sanción de 750 euros, el máximo previsto para este tipo de infracción.

El segundo procedimiento, formalizado también en febrero de 2026, se refiere a un incidente ocurrido en noviembre de 2025. Durante labores de patrulla, los agentes detectaron a un individuo con pérdida de vigencia en su permiso de conducir y siguieron el vehículo en el que viajaba. Al llegar a su domicilio, el implicado se aproximó al coche policial, golpeó el capó y profirió insultos como "hijo de perra, cagado de mierda, hijo de la gran puta, drogadicto", además de amenazas directas: "quita el uniforme si tienes cojones que te mato, te voy a arrancar la cabeza, te reviento". La propuesta de sanción asciende igualmente a 750 euros.

Los dos denunciados tienen derecho a presentar alegaciones en un plazo de diez días o acogerse al pago voluntario con una reducción del 50 %. También se contempla la posibilidad de solicitar la sustitución de la sanción por trabajos en beneficio de la comunida.