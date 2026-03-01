Benavente firma un convenio marco con la Fundación Cibervoluntarios para combatir la brecha digital

El Ayuntamiento de Benavente ha dado luz verde “Convenio Marco de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benavente y la Fundación Cibervoluntarios” con el propósito de "establecer un marco de colaboración para el desarrollo de programas, proyectos y actividades destinadas a facilitar la adquisición de competencias digitales a la ciudadanía, especialmente a personas en situación de vulnerabilidad digital". El acuerdo contempla la realización de estudios, charlas, talleres y cursos, tanto presenciales como en línea, orientados a la capacitación digital y a la transformación digital en el ámbito personal, social, laboral y cultural.

La colaboración entre el Consistorio y la Fundación Cibervoluntarios se enmarca en la promoción de los derechos humanos y en la contribución a la Agenda 2030 a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Entre los fines recogidos se incluye "promover entre la ciudadanía el uso de herramientas tecnológicas para fomentar su participación en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible" y "fomentar el emprendimiento con impacto social y el voluntariado tecnológico".

Uno de los aspectos clave del acuerdo es que "no conlleva compromisos económicos ni obligaciones financieras para el Ayuntamiento , realizándose las actuaciones previstas de forma gratuita por parte de la Fundación Cibervoluntarios". La firma del convenio otorga al Ayuntamiento el estatus de "Entidad Asociada" dentro de Cibervoluntarios, lo que le permite solicitar actividades formativas y de sensibilización digital sin coste para la administración ni para los alumnos.

Formación gratuita

El Ayuntamiento se compromete a solicitar y cerrar las actividades que quiera realizar en conjunto con Cibervoluntarios a través de la plataforma web de la entidad.. Asimismo, deberá facilitar la coordinación y difusión de las acciones entre las personas destinatarias, así como certificar las actividades realizadas, garantizando su correcta ejecución y registro.

Por su parte, la Fundación Cibervoluntarios se compromete a "realizar gratuitamente la formación digital para todos los niveles: de 18 a 60 años, y personas mayore de 60". Además, elaborará "un informe detallado de cada una de las actividades realizadas indicando contenido, duración, asistentes, valoración de resultados, personal que imparte…", lo que permitirá un seguimiento del impacto de la foramación.

Ambas entidades se obligan a visibilizar su apoyo y colaboración en todos los medios utilizados para la promoción y difusión del convenio y de las actividades derivadas del mismo.

En materia de protección de datos, las dos partes se obligan a guardar la más estricta confidencialidad respecto de la información y datos personales a los que tengan acceso en virtud del acuerdo, y a no utilizarlos para fines distintos de los previstos en el mismo. El convenio fija una vigencia de cuatro años a partir de la fecha de su firma, con la posibilidad de prórroga por otros cuatro años adicionales.