Este es el astado que exhibirá Benavente en el XXI Congreso Nacional de Toros de Cuerda de Amposta

El Teatro La Lira de Amposta (Tarragona) ha acogido esta noche la presentación del toro que se exhibirá el próximo mes de julio siguiendo el estilo del tradicional Toro Enmaromado de Benavente. El astado se ha presentado durante la gala anual que sirve de antesala al XXI Congreso de Toros de Cuerda, previsto en la localidad tarraconense.

Peloncillo, un jabonero de la ganadería de Toropasión (número 207, guarismo 1), que fue soltado en los recortes de las Fallas de Valencia de 2025, será el toro que enmarome y corra la Asociación Benaventana del Toro Enmaromado (ABTE) el 4 o el 5 de julio. En el mismo acto, Teo Lázaro, comentarista de los encierros de San Fermín para RTVE, ha sido nombrado Embajador de la Federación Nacional del Toro de Cuerda.

En el evento se ha producido también la votación para elegir la sede del Congreso de Toros de Cuerda de 2028, que ha recaído en la localidad valenciana de Chiva. Con esta designación, quedan definidas las sedes de las próximas tres ediciones: Amposta en 2026, Benavente en 2027 y Chiva en 2028, consolidando la continuidad organizativa dentro de la Federación Nacional del Toro de Cuerda.

Teo Lázaro, ha sido nombrado embajador de la Federación Nacional del Toro de Cuerda. / ABTE

La ABTE ha estado presente en la Gala con una delegación encabezada por su presidente, Javier Justel, el presidente de la Federación Nacional de Toros de Cuerda, el benaventano, Roberto Fernández, y el concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Benavente, Alberto Lorenzo.