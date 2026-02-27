Vuelca un furgón dejando dos heridos en San Cristobal de Entreviñas

Dos personas resultaban heridas esta noche después de que un furgón volcara en la A-66, en el término de San Cristóbal de Entreviñas, en sentido Cáceres. Se trata de un varón de 35 años, que se quejaba de dolencias en el pecho y en la espalda, y de una mujer de 19, que aquejaba mareo y dolor de cabeza debido al suceso.

A las 0.26 de la noche se produjo la llamada a los Servicios Sanitarios, que enviaron a agentes de tráfico de Zamora y a una unidad del Sacyl hasta el kilómetro 205 de la A-66 para atender a los dos heridos.