El PSOE de Benavente reúne a expertos y vecinos para analizar la dependencia y la atención a los mayores

El PSOE de Benavente ha celebrado un encuentro informativo dedicado a la dependencia y a la situación de las residencias de mayores en la comarca con la asistencia de militantes y vecinos interesados en conocer y analizar la realidad de los cuidados a las personas mayores.

El acto, titulado “Dependencia y Residencias: El cuidado de nuestros mayores”, se ha centrado en ofrecer información detallada sobre el acceso a plazas residenciales y las ayudas vinculadas a la dependencia, así como realizar un análisis profundo y favorecer la toma de conciencia sobre la atención que reciben quienes necesitan apoyo para cubrir sus necesidades diarias.

La secretaria general del PSOE de Benavente y candidata a las Cortes, Patricia Martín, ha presentado el encuentro, que ha contado con la participación de dos ponentes de referencia en el ámbito social: Ana Esteban, presidenta de Solidaridad Intergeneracional, y Transi Navarro, trabajadora social que sentó las primeras bases del trabajo social en el Ayuntamiento de Benavente.

Asistentes al encuentro organizado por el PSOE. / J. A. G.

Durante la sesión se han abordado los motivos por los que el partido considera que el tema es de “máxima actualidad”. Entre ellos, la elevada proporción de población mayor en Benavente, donde una de cada cuatro personas supera los 60 años, lo que incrementa la probabilidad de que una parte significativa requiera apoyos para actividades básicas de la vida diaria.

El encuentro también ha puesto el foco en la necesidad de replantear los modelos de cuidados en un contexto de envejecimiento progresivo. La atención a los mayores debe entenderse no solo como un conjunto de rutinas prácticas, sino como una forma de relación basada en la presencia, el respeto y la sensibilidad hacia quienes atraviesan una etapa vital que puede seguir siendo plena de significado, según se ha puesto de manifiesto.

Ana Esteban, Patricia Martín, y Transi Navarro, durante el acto. / J. A. G.

Otro de los aspectos tratados ha sido la importancia de promover cuidados integrales y humanizados como cuestión de ética pública, salud y justicia social y se ha remarcado el papel central de las administraciones en el desarrollo de políticas que garanticen estos cuidados, así como la necesidad de una ciudadanía crítica capaz de exigirlos.

También se ha subrayado que envejecer con dignidad no debería depender de la suerte ni de los recursos económicos familiares, sino del compromiso colectivo con quienes han contribuido al desarrollo de la sociedad. La atención a los mayores es un indicador de la calidad democrática, citando la idea de que “la atención a nuestros mayores mide la salud de nuestra democracia”.

El PSOE de Benavente ha cerrado el acto reiterando que la situación actual de la atención a los mayores en la comarca está lejos de ser la idónea, y ha animado a los asistentes a continuar informándose, analizando la realidad y tomando decisiones fundamentadas, en línea con lo que el partido considera propio de una ciudadanía responsable.