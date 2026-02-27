Infraestructuras municipales
La pavimentación de la calle la Rúa de Benavente se completará "en cuatro semanas"
Cotoverde Obras y Servicios S.L. recibe el encargo de los trabajos por 248.450 euros
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Benavente ha propuesto a la empresa Cotoverde Obras y Servicios S.L.como adjudicataria de las obras de pavimentación de la Calle La Rúa, dentro del término municipal de Benavente. Es la tercera vez que se licita el proyecto de ejecución de esta obra, que anteriormente resultó fallida y desierta.
El importe total de la adjudicación asciende a 248.450,27 euros, cantidad en la que se incluye el IVA. El plazo de ejecución previsto para estas obras de pavimentación se ha fijado en cuatro semanas, de acuerdo con la propuesta aprobada por la Junta de Gobierno.
Además de la propuesta de adjudicación de la Calle La Rúa, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Benavente ha aprobado el proyecto denominado “Obras de pavimentación en diversos viarios de Benavente año 2026”.
Este proyecto de pavimentación en diversos viarios incluye actuaciones en varias calles y rotondas del municipio: Avenida Federico Silva, Calle Miguel Delibes, Calle del Parque, Rotonda de los Institutos y Rotonda Avenida Luis Morán”.
