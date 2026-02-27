Patricia Martín promete llevar a las Cortes la voz de Benavente para “revertir la involución sanitaria”

La número dos del PSOE a las Cortes de Castilla y León por la provincia, Patricia Martín, ha anunciado el inicio de una campaña electoral que define como “ilusionante”, en la que asegura contar con muchas fuerzas y ganas de impulsar un cambio político en la Comunidad tras cuarenta años de gobiernos del Partido Popular, a los que responsabiliza de la situación actual de Benavente y su comarca. Según ha explicado, su objetivo es que la voz de este territorio llegue con claridad al Parlamento autonómico.

Martín ha subrayado que, en estas cuatro décadas, el Partido Popular “no ha querido nunca atender” a Benavente y su entorno, pese a las reiteradas demandas de la ciudadanía y de los representantes socialistas en las instituciones. La candidata sostiene que esta falta de respuesta ha generado un profundo sentimiento de abandono en la zona, que ahora el PSOE pretende revertir desde una presencia más activa en las Cortes.

Entre los asuntos que, según Martín, el PP “no ha querido escuchar”, destaca el problema de la sanidad, al que se refiere como “el más importante que tenemos” en Benavente y comarca. La dirigente socialista recuerda que, desde la transferencia de las competencias sanitarias a la Comunidad Autónoma hace casi treinta años, la situación no solo no ha mejorado, sino que, en su opinión, se ha producido una “involución” en la calidad y accesibilidad de los servicios.

Patricia Martín con miembros de la candidatura y concejales y militantes en la pegada virtual de carteles. / J. A. G.

La candidata sostiene que esta evolución ha derivado en “cada día más carencias sanitarias”, que se traducen en menos recursos, dificultades para acceder a determinados servicios y una creciente preocupación entre los vecinos por la atención que reciben. Martín vincula estas carencias con procesos de despoblación y envejecimiento que, afirma, se han acentuado en la comarca, al considerar que la falta de servicios adecuados desincentiva la permanencia y la llegada de población.

Ante este escenario, Patricia Martín defiende que “tenemos que revertir esta tendencia” y sitúa al PSOE como “la única alternativa” para hacerlo desde las instituciones autonómicas. La número dos socialista plantea una acción política centrada en la recuperación de servicios, la mejora de la atención sanitaria y la defensa de los intereses de Benavente y su entorno en el marco de la Comunidad.

Martín asegura que la campaña del PSOE será “apegada al territorio” y basada en la escucha activa a cada vecino, una forma de trabajar que reivindica como señas de identidad de su partido. En este sentido, insiste en que su compromiso pasa por mantener un contacto directo con la ciudadanía, recoger sus demandas y trasladarlas a las Cortes de Castilla y León como propuestas concretas.

La candidata enlaza este planteamiento con la movilización social que tuvo lugar en 2017, cuando, recuerda, el PSOE y la ciudadanía de Benavente salieron a la calle para defender la sanidad pública en la ciudad. Martín destaca el “empuje y coraje” con el que entonces el alcalde Luciano Huerga defendió los intereses sanitarios de Benavente, y afirma que afronta esta campaña con el mismo espíritu y determinación que inspiraron aquellas protestas.