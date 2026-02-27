Manuel Fuentes denuncia el abandono institucional y exige un “cambio claro” para Benavente

El candidato de Ahora Decide a las Cortes de Castilla y León, Manuel Fuentes, ha defendido esta tarde en una visita a Benavente que la provincia de Zamora necesita un cambio político urgente para frenar su deterioro demográfico y económico. En la ciudad ha invocado el lema de la campaña, “Zamora no se resigna”, al tiempo que ha advertido de que si los ciudadanos “siguen votando lo mismo, vamos a continuar exactamente igual”, en referencia a la gestión de la Junta.

Fuentes cree que la situación de Benavente es similar a la de otras localidades como Zamora o Toro, donde las promesas autonómicas “tardan en empezar años y después tardan muchas veces en realizarse”. Ha subrayado que en otras provincias las obras “empiezan y acaban mucho más rápidas”, lo que, a su juicio, evidencia un retraso sistemático en la ejecución de proyectos en la provincia.

El candidato ha recordado que Benavente ha pasado de casi 20.000 habitantes en 2012 a algo más de 17.000 en la actualidad, lo que supone la pérdida de cerca de 3.000 vecinos en poco más de una década. “Preguntamos a los ciudadanos qué ha hecho el Partido Popular, qué ha hecho la Junta por Benavente”, ha aducido, destacando la preocupación social por los incendios y la falta de gestión forestal en la zona norte del municipio.

Riesgo de incendio de nuevo este verano

Fuentes ha denunciado que los pinares de la zona norte de la comarca, algunos con más de 70 años, “no los cuidan, no los limpian”, lo que incrementa el riesgo de que se repita una catástrofe como la vivida este verano. Por ello piensa que la Junta “no aprende” y que no invierte en prevención, y ha insisatido en que el problema no se resuelve “con helicópteros”, sino con una gestión forestal adecuada.

En materia industrial, el candidato ha reprochado que a Zamora “nos dan las industrias basura”, mientras que provincias como Valladolid o Segovia reciben proyectos “punteros” de nuevas tecnologías, como la reciente fábrica de drones anunciada en Valladolid. En este contexto ha reivindicado que instalaciones de este tipo se implanten también en Benavente, recordando que durante años se prometió que sería un nodo estratégico de comunicaciones llamado a crecer en población y actividad económica.

Fuentes ha lamentado que, pese a esas promesas, la ciudad haya seguido perdiendo habitantes y teme que, de no corregirse la tendencia, ocurrirá “exactamente lo mismo en los próximos cuatro u ocho años”. El candidato ha reivindicado el trabajo de Ahora Decide durante la última década, “cada semana, con temas concretos que vienen de los ciudadanos”, y ha defendido que su formación critica cuando algo está mal, propone mejoras y reconoce lo que se hace bien.

El candidato ha concluido suspendiendo la gestión del Partido Popular en Benavente desde la perspectiva de la Junta de Castilla y León, tanto en población como en industria, infraestructuras, carreteras y atención a los ancianos. “Dicen que somos los primeros, pero no es verdad”, afirmó.