IU insta a los grupos políticos de Benavente a justificar las ayudas municipales

El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha solicitado que el resto de formaciones políticas del Ayuntamiento de Benavente presenten la justificación de las asignaciones económicas que reciben, después de haber entregado ya la documentación correspondiente al ejercicio 2025 ante la Intervención municipal.

IU recuerda que durante el pasado año percibió 4.100 euros, cantidad consignada en el Presupuesto General de 2025 como dotación para el funcionamiento del grupo, y que ya ha rendido cuentas sobre el destino de esos fondos. La formación subraya que esta obligación debe extenderse a todos los grupos políticos, al tratarse de recursos públicos destinados a la actividad institucional.

La organización insiste en que la exigencia de justificar estas ayudas es una demanda histórica de IU, que defiende que los grupos políticos deben someterse a los mismos criterios de control que las asociaciones que reciben subvenciones municipales. El comunicado recuerda textualmente que "si las asociaciones que reciben subvenciones del Ayuntamiento están obligadas a justificar los gastos que realizan con ese dinero, también los grupos políticos".

El grupo municipal apela a la Ley de Haciendas Locales, que obliga a llevar una contabilidad específica de la dotación recibida y a ponerla a disposición del Pleno cuando este lo requiera.

Además, la formación recuerda que el Reglamento Orgánico Municipal prohíbe destinar estas asignaciones al pago de personal al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan convertirse en activos fijos patrimoniales. IU sostiene que estas limitaciones deben ser respetadas por todos los grupos y que su cumplimiento solo puede verificarse mediante la correspondiente justificación en aras de la transparencia en el sector público.