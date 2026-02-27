Política municipal
IU insta a los grupos políticos de Benavente a justificar las ayudas municipales
Reclama que rindan cuentas del mismo modo que ya ha hecho con su asignación de 2025
El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha solicitado que el resto de formaciones políticas del Ayuntamiento de Benavente presenten la justificación de las asignaciones económicas que reciben, después de haber entregado ya la documentación correspondiente al ejercicio 2025 ante la Intervención municipal.
IU recuerda que durante el pasado año percibió 4.100 euros, cantidad consignada en el Presupuesto General de 2025 como dotación para el funcionamiento del grupo, y que ya ha rendido cuentas sobre el destino de esos fondos. La formación subraya que esta obligación debe extenderse a todos los grupos políticos, al tratarse de recursos públicos destinados a la actividad institucional.
La organización insiste en que la exigencia de justificar estas ayudas es una demanda histórica de IU, que defiende que los grupos políticos deben someterse a los mismos criterios de control que las asociaciones que reciben subvenciones municipales. El comunicado recuerda textualmente que "si las asociaciones que reciben subvenciones del Ayuntamiento están obligadas a justificar los gastos que realizan con ese dinero, también los grupos políticos".
El grupo municipal apela a la Ley de Haciendas Locales, que obliga a llevar una contabilidad específica de la dotación recibida y a ponerla a disposición del Pleno cuando este lo requiera.
Además, la formación recuerda que el Reglamento Orgánico Municipal prohíbe destinar estas asignaciones al pago de personal al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan convertirse en activos fijos patrimoniales. IU sostiene que estas limitaciones deben ser respetadas por todos los grupos y que su cumplimiento solo puede verificarse mediante la correspondiente justificación en aras de la transparencia en el sector público.
- Esta constructora ejecutará finalmente la restauración de la Villa Romana de Camarzana de Tera
- Un detenido en Benavente tras atacar con un cuchillo a la Policía Local y a la Guardia Civil
- Villalar 9, el edificio de Benavente que pasa las noches en vilo y en vela por los excesos de un vecino
- Adiós al otro fenómeno de la luz equinoccial: el temporal causa el desplome de la vieja iglesia de Calzadilla de Tera
- Pierde' una casa en Benavente tras acumular el impago de 9.600 euros de impuestos municipales
- La jueza cita a los vecinos que se opusieron al lanzamiento de un fondo buitre en Benavente
- El uso privativo del merendero del Prado de las Las Pavas en Benavente sale a licitación
- Una empresa manchega redactará el proyecto para pavimentar la Avenida León en Benavente