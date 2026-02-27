La AECC de Benavente organiza un taller sobre Cl@ve, DNIe y certificado digital

La Asociación Española Contra el Cáncer, Junta Local de Benavente, acogerá el próximo lunes 2 de marzo, a las 12:0 horas, un taller informativo y práctico sobre sistemas de identificación electrónica bajo el título “Sistemas de identificación electrónica: Cl@ve, DNIe y certificado digital”.

El taller se centrará en tres herramientas clave de identificación electrónica en España: el sistema Cl@ve, el Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) y el certificado digital, con el objetivo de explicar sus características básicas y su utilidad en la relación con las administraciones públicas y otros servicios en línea.

Durante la sesión se abordarán de forma estructurada tres cuestiones principales: “¿Qué son?”, “¿Qué tipos hay?” y “¿Cómo se usan?”, con el fin de ofrecer a las personas asistentes una comprensión clara de estos sistemas de identificación y de los pasos necesarios para utilizarlos en gestiones cotidianas.

La actividad tendrá lugar en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Benavente, situada en el Pasaje San Nicolás número 4, un espacio que se utilizará como punto de referencia para la formación en competencias digitales relacionadas con la tramitación electrónica.

La entrada al taller será gratuita hasta completar aforo, por lo que la participación estará limitada al número de plazas disponibles en la sala, siguiendo el orden de inscripción o de llegada que determine la organización del evento.

Para obtener más información o formalizar la inscripción, las personas interesadas podrán dirigirse al correo electrónico elena.garciam@contraelcancer.es, donde se centralizarán las solicitudes y consultas relacionadas con la actividad.

Además, se ha habilitado el teléfono 900 100 036 como vía de contacto para resolver dudas sobre el taller y sobre otros recursos de la Asociación Española Contra el Cáncer, manteniendo una atención accesible para la ciudadanía. Este número es una línea gratuita disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, que la entidad pone a disposición de pacientes, familiares y población general.