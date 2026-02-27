Asociaciones
La AECC de Benavente organiza un taller sobre Cl@ve, DNIe y certificado digital
La sesión, de carácter informativo y práctico, se celebrará el lunes 2 de marzo a las 12.30 horas en el Pasaje San Nicolás 4, con entrada gratuita hasta completar aforo
La Asociación Española Contra el Cáncer, Junta Local de Benavente, acogerá el próximo lunes 2 de marzo, a las 12:0 horas, un taller informativo y práctico sobre sistemas de identificación electrónica bajo el título “Sistemas de identificación electrónica: Cl@ve, DNIe y certificado digital”.
El taller se centrará en tres herramientas clave de identificación electrónica en España: el sistema Cl@ve, el Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) y el certificado digital, con el objetivo de explicar sus características básicas y su utilidad en la relación con las administraciones públicas y otros servicios en línea.
Durante la sesión se abordarán de forma estructurada tres cuestiones principales: “¿Qué son?”, “¿Qué tipos hay?” y “¿Cómo se usan?”, con el fin de ofrecer a las personas asistentes una comprensión clara de estos sistemas de identificación y de los pasos necesarios para utilizarlos en gestiones cotidianas.
La actividad tendrá lugar en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Benavente, situada en el Pasaje San Nicolás número 4, un espacio que se utilizará como punto de referencia para la formación en competencias digitales relacionadas con la tramitación electrónica.
La entrada al taller será gratuita hasta completar aforo, por lo que la participación estará limitada al número de plazas disponibles en la sala, siguiendo el orden de inscripción o de llegada que determine la organización del evento.
Para obtener más información o formalizar la inscripción, las personas interesadas podrán dirigirse al correo electrónico elena.garciam@contraelcancer.es, donde se centralizarán las solicitudes y consultas relacionadas con la actividad.
Además, se ha habilitado el teléfono 900 100 036 como vía de contacto para resolver dudas sobre el taller y sobre otros recursos de la Asociación Española Contra el Cáncer, manteniendo una atención accesible para la ciudadanía. Este número es una línea gratuita disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, que la entidad pone a disposición de pacientes, familiares y población general.
- Esta constructora ejecutará finalmente la restauración de la Villa Romana de Camarzana de Tera
- Un detenido en Benavente tras atacar con un cuchillo a la Policía Local y a la Guardia Civil
- Villalar 9, el edificio de Benavente que pasa las noches en vilo y en vela por los excesos de un vecino
- Adiós al otro fenómeno de la luz equinoccial: el temporal causa el desplome de la vieja iglesia de Calzadilla de Tera
- La jueza cita a los vecinos que se opusieron al lanzamiento de un fondo buitre en Benavente
- Pierde' una casa en Benavente tras acumular el impago de 9.600 euros de impuestos municipales
- El uso privativo del merendero del Prado de las Las Pavas en Benavente sale a licitación
- Una empresa manchega redactará el proyecto para pavimentar la Avenida León en Benavente