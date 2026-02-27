La ABTE participa en Amposta en la reunión anual y la Gala de la Federación Nacional de Toros de Cuerda

La Asociación Benaventana del Toro Enmaromado (ABTE) estará presente este sábado en Amposta para participar en la reunión anual y en la Gala de la Federación Nacional de Toros de Cuerda, entidad de la que forma parte como miembro de pleno derecho y con la que mantiene una vinculación activa en el ámbito de las fiestas taurinas populares.

La delegación benaventana estará encabezada por el presidente de la ABTE, Javier Justel Gullón, quien ejercerá la representación oficial de la asociación durante toda la jornada, acompañado por otros miembros de la entidad que participan de forma habitual en las actividades federativas y en la organización de las fiestas del Toro Enmaromado en Benavente.

En los actos de Amposta estará también presente el presidente de la Federación Nacional de Toros de Cuerda, Roberto Fernández, y una representación del Ayuntamiento de Benavente, encabezada por el concejal Alberto Lorenzo.

Programa

Durante la mañana del sábado está prevista la reunión anual de la Federación Nacional de Toros de Cuerda, en la que participarán representantes de las 23 localidades que actualmente forman parte de la entidad.

Este encuentro servirá para coordinar futuras actuaciones entre las localidades federadas, compartir información sobre la organización de los festejos y abordar asuntos de interés común relacionados con la celebración de los toros de cuerda.

Ya por la tarde del mismo sábado tendrá lugar la Gala Anual de la Federación Nacional de Toros de Cuerda, concebida como antesala del XXI Congreso Nacional de Toros de Cuerda, previsto para los primeros días del próximo mes de julio en la localidad catalana.

Entre los actos más destacados de la gala figura la presentación del embajador de la Federación para el presente año, Teo Lázaro, conocido por su labor como presentador de los encierros de San Fermín en RTVE, que asumirá este papel de representación simbólica de la entidad durante el ejercicio anual.

El presidente de la ABTE, Javier Justel, en La Rápita. / ABTE

Asimismo, durante el transcurso de la gala se dará a conocer el astado que la ABTE y la ciudad de Benavente exhibirán, uno de los momentos más esperados del evento para los representantes benaventanos y para los asistentes, al tratarse de la presentación pública del toro que será emblema de la localidad en el marco de la Federación.

Además, está previsto que en el marco de la gala se proceda a la votación de la localidad que albergará el XXIII Congreso Nacional de Toros de Cuerda en 2028, una designación que se decidirá entre las candidaturas presentadas por Chiva y Cuenca, y que marcará la sede de esta futura cita nacional.