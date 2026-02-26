El PSOE de Benavente carga contra la “propaganda de Mañueco” en torno al TAC del Hospital

El PSOE de Benavente ha expresado su preocupación ante lo que considera un nuevo ejercicio de propaganda por parte del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante su reciente visita de precampaña electoral a la ciudad. Los socialistas afirman que, tras casi cuatro décadas de gobiernos del Partido Popular en la comunidad, resulta difícil aceptar que quienes han gestionado la región durante tanto tiempo se presenten ahora como garantes de certezas y soluciones.

El comunicado señala que Mañueco anunció medidas y compromisos con el territorio, pero recuerda que Benavente y su comarca continúan arrastrando carencias estructurales en ámbitos como la sanidad, la industria y los servicios públicos. Según el PSOE, la reiteración de inversiones y proyectos en cada cita electoral se ha convertido en una práctica habitual del Partido Popular, mientras muchas de esas promesas se retrasan o no llegan a materializarse.

El PSOE considera especialmente grave que la Junta presente como renovación del TAC del hospital de Benavente el traslado de un equipo procedente de otra área de salud con 13 años de antigüedad que está sufriendo averías reiteradas. Para los socialistas, no puede calificarse como inversión estratégica lo que, en realidad, supone la reutilización de un aparato ya usado que hay que reparar. "Y lo más vergonzoso, es que después de asegurar el señor Mañueco que se ha renovado el TAC hace un año salga una licitación de su propio Gobierno para la reparación del que lleva 13 años funcionando por valor de 147.000, euros".

"Material usado"

El comunicado sostiene que presentar como modernización lo que consideran un simple traslado de material usado supone una falta de respeto hacia los profesionales sanitarios y los pacientes, y reivindica que Benavente necesita inversiones reales, tecnología actualizada y planificación a largo plazo. También subraya que la sanidad pública requiere presupuestos suficientes, renovación tecnológica efectiva, refuerzo de plantillas y cobertura de vacantes para garantizar una atención digna y continua.

El PSOE recuerda que en la campaña electoral de 2019 comprometió una inversión de 10 millones de euros para Benavente, una cifra que, según el comunicado, debe traducirse en actuaciones tangibles que impulsen el tejido industrial y la creación de empleo en la comarca. Asimismo, destaca la labor del anterior alcalde, Luciano Huerga, quien —afirman— logró que la Junta incrementara la dotación prevista inicialmente de 3 millones hasta alcanzar los 5,6 millones de euros para la ciudad.

Los socialistas también consideran llamativo que Mañueco reivindique la estabilidad de su gobierno cuando, según el texto, la legislatura ha estado marcada por la ruptura con sus socios y por una dinámica de confrontación que, a su juicio, no ha contribuido a resolver los problemas reales de la ciudadanía.

El comunicado concluye reafirmando el compromiso del PSOE con Benavente y su comarca, basado en la responsabilidad, la transparencia y la defensa de unos servicios públicos fuertes. El partido apuesta por una gestión que priorice la sanidad, la educación, el empleo de calidad y la cohesión territorial mediante inversiones planificadas y ejecutadas.