IU Benavente cifra en más de 154.000 euros la cantidad a devolver por la obra no justificada en la carretera del Caracol

El Grupo Municipal de Izquierda Unida de Benavente ha cuantificado en más de 154.000 euros el importe que el Ayuntamiento deberá reintegrar a la Diputación Provincial por la parte no justificada de la obra de rehabilitación del firme de la carretera del Caracol, incluida en los Planes Municipales de Obras. El portavoz de Izquierda Unida, Manuel Burón, contradice y matiza las cifras ofrecidas por la alcaldesa sobre la subvención a reintegrar, al considerar que no se ajustan al importe realmente pendiente de justificar.

IU sostiene que la cantidad que el equipo de Gobierno ha cifrado en “algo más de 100.000 euros” a reintegrar a la Diputación no coincide con sus cálculos, que elevan la cifra exacta a 154.111,09 euros. La subvención concedida por la Diputación Provincial para la rehabilitación del firme de la carretera del Caracol ascendía a un total de 553.145,78 euros, según recuerda la coalición

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13 de agosto de 2025, el contrato de las obras fue adjudicado a la empresa Exfamex SL por un importe de 523.397,59 euros, de acuerdo con los datos aportados por el grupo municipal.

Certificaciones

La suma de las certificaciones de obra justificadas asciende, según IU, a 369.286,50 euros, correspondientes a dos facturas: la certificación número 1, por importe de 64.537,92 euros, y la certificación número 2, por 304.748,58 euros.

A partir de estas cifras, IU explica que, al detraer los 369.286,50 euros certificados de los 523.397,59 euros en que fue adjudicada la obra, resulta una diferencia de 154.111,09 euros, que es la cantidad que considera que debe devolverse.

100 metros fresados

Además del aspecto económico vinculado a la subvención, Izquierda Unida pone el foco en la ejecución material de los trabajos en un tramo de más de 100 metros de la carretera del Caracol, que califica como deficiente actuación. El grupo señala que se trata de una “longitud y superficie en la que únicamente se procedió al trabajo de fresado y posterior revestimiento asfáltico”, y sostiene que estos “trabajos de pavimentación nada tienen que ver con los ejecutados en el resto de la travesía”.

Junto a la devolución de los 154.111,09 euros a la Diputación, el Grupo Municipal de Izquierda Unida reclama a la alcaldesa que informe públicamente a los vecinos de Benavente sobre el coste total de la pavimentación ejecutada con fondos propios municipales.