Esta es la programación de Benavente por el Día Internacional de la Mujer

El Ayuntamiento de Benavente informa a través de una nota a la prensa de la programación municipal prevista con motivo del 8 de marzo, en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. "Una fecha señalada en el calendario por la cual el ayuntamiento ha programado una amplia programación con el objetivo de concienciar a la población desde diferentes vertientes para conseguir una sociedad más igualitaria", señala.

La programación arranca el jueves 5 de marzo con la charla ‘Cuidarse no es un lujo: salud mental y mujer’, a cargo de Ana Isabel Gómez, en la Sala Curtis Garland de la Biblioteca Municipal a partir de las seis y media de la tarde.

con la a cargo de Ana Isabel Gómez, en la Sala Curtis Garland de la Biblioteca Municipal a partir de las seis y media de la tarde. El viernes 6 de marzo será el turno de la Gala del Deporte de Benavente (GADEBE) en el Teatro Reina Sofía desde las 20:30 horas. Durante la gala, tendrá lugar la presentación del libro ‘Las mujeres salmón’ a cargo de su autora, la periodista deportiva leonesa, Patricia Cazón.

será el turno de la desde las 20:30 horas. Durante la gala, tendrá lugar la a cargo de su autora, la periodista deportiva leonesa, Patricia Cazón. El sábado 7 de marzo arrancará con un curso de defensa personal en el Pabellón ‘Fernando II’ a partir de las 11:30 horas.

arrancará con un a partir de las 11:30 horas. A esa misma hora, tendrá lugar el taller infantil ‘El reto de la arquitecta’ en el Punto Joven de Benavente.

A las 12 horas, la Sala de Exposiciones del Centro Cultural ‘Soledad González’ acoge la conferencia ‘Ellas y los libros'. Un recorrido por la historia de la lectura a través de los ojos de las mujeres’ a cargo de Daniel Blanco.

Un recorrido por la historia de la lectura a través de los ojos de las mujeres’ a cargo de Daniel Blanco. La jornada finalizará con una ‘ Carrera nocturna de la mujer’ por el centro de la ciudad a partir de las 19:30 horas con salida desde la Plaza Mayor y con un recorrido aproximado de tres kilómetros.

a partir de las 19:30 horas con salida desde la Plaza Mayor y con un recorrido aproximado de tres kilómetros. El domingo, 8 de marzo, continúa el curso de defensa personal en el Pabellón ‘Fernando II’.

continúa el Por la tarde, se celebra el monólogo ‘Curvy’ a cargo de Eva Cabezas, en el Teatro Reina Sofía desde las 18:30 horas. La entrada al evento es libre hasta completar el aforo.

en el Teatro Reina Sofía desde las 18:30 horas. La entrada al evento es libre hasta completar el aforo. La última actividad programada por el Ayuntamiento de Benavente será el martes, día 10, la proyección de la película ‘El sendero azul’ en los Multicines Benavente. Esta proyección, a las 21 horas, se enmarca dentro del ciclo de cine de ‘Cine Club Fetiche’ y está subvencionada por el Ayuntamiento de Benavente con motivo del Día Internacional de la Mujer.