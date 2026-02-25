Esta es la programación de Benavente por el Día Internacional de la Mujer
Charlas, cine, actividades deportivas y curso de defensa personal, entre la programación propuesta en torno al 8M
El Ayuntamiento de Benavente informa a través de una nota a la prensa de la programación municipal prevista con motivo del 8 de marzo, en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. "Una fecha señalada en el calendario por la cual el ayuntamiento ha programado una amplia programación con el objetivo de concienciar a la población desde diferentes vertientes para conseguir una sociedad más igualitaria", señala.
- La programación arranca el jueves 5 de marzo con la charla ‘Cuidarse no es un lujo: salud mental y mujer’, a cargo de Ana Isabel Gómez, en la Sala Curtis Garland de la Biblioteca Municipal a partir de las seis y media de la tarde.
- El viernes 6 de marzo será el turno de la Gala del Deporte de Benavente (GADEBE) en el Teatro Reina Sofía desde las 20:30 horas. Durante la gala, tendrá lugar la presentación del libro ‘Las mujeres salmón’ a cargo de su autora, la periodista deportiva leonesa, Patricia Cazón.
- El sábado 7 de marzo arrancará con un curso de defensa personal en el Pabellón ‘Fernando II’ a partir de las 11:30 horas.
- A esa misma hora, tendrá lugar el taller infantil ‘El reto de la arquitecta’ en el Punto Joven de Benavente.
- A las 12 horas, la Sala de Exposiciones del Centro Cultural ‘Soledad González’ acoge la conferencia ‘Ellas y los libros'. Un recorrido por la historia de la lectura a través de los ojos de las mujeres’ a cargo de Daniel Blanco.
- La jornada finalizará con una ‘Carrera nocturna de la mujer’ por el centro de la ciudad a partir de las 19:30 horas con salida desde la Plaza Mayor y con un recorrido aproximado de tres kilómetros.
- El domingo, 8 de marzo, continúa el curso de defensa personal en el Pabellón ‘Fernando II’.
- Por la tarde, se celebra el monólogo ‘Curvy’ a cargo de Eva Cabezas, en el Teatro Reina Sofía desde las 18:30 horas. La entrada al evento es libre hasta completar el aforo.
- La última actividad programada por el Ayuntamiento de Benavente será el martes, día 10, la proyección de la película ‘El sendero azul’ en los Multicines Benavente. Esta proyección, a las 21 horas, se enmarca dentro del ciclo de cine de ‘Cine Club Fetiche’ y está subvencionada por el Ayuntamiento de Benavente con motivo del Día Internacional de la Mujer.
- Esta constructora ejecutará finalmente la restauración de la Villa Romana de Camarzana de Tera
- Adiós al otro fenómeno de la luz equinoccial: el temporal causa el desplome de la vieja iglesia de Calzadilla de Tera
- La jueza cita a los vecinos que se opusieron al lanzamiento de un fondo buitre en Benavente
- Luz verde a la cesión de suelo para construir 36 viviendas en Benavente
- El uso privativo del merendero del Prado de las Las Pavas en Benavente sale a licitación
- Una empresa manchega redactará el proyecto para pavimentar la Avenida León en Benavente
- Beatriz Asensio: 'La rehabilitación del antiguo mercado de abastos de Benavente está cumpliendo los plazos
- Un año de temblores y daños': así han afectado las obras del Mercado de Abastos de Benavente a los edificios colindantes