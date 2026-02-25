Izquierda Unida reprueba a Mañueco por su visita a Benavente y le acusa de faltar al respeto a la ciudad

Izquierda Unida de Benavente ha hecho pública su reprobación al candidato del PP y presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a raíz de su reciente visita a la ciudad. La formación considera que la presencia de Mañueco el pasado lunes en Benavente fue “un acto descaradamente electoralista, sin haber comenzado oficialmente la campaña”, y la interpreta como “un insulto a Benavente y sus gentes, a su inteligencia y a su dignidad como ciudadanos de Castilla y León”.

El comunicado de Izquierda Unida centra una parte sustancial de sus críticas en el desarrollo del polígono industrial “Puerta del Noroeste”. La organización recuerda que en la anterior campaña electoral se prometieron 10 millones de euros para este proyecto, pero finalmente la cuantía se habría reducido “prácticamente a la mitad, quedando en 5,6 millones de euros”. A juicio de IU, esta disminución de la inversión se enmarca en una trayectoria histórica de políticas “nefastas y caciquiles” que, según sostienen, han lastrado el desarrollo de Benavente y su comarca.

En su texto, Izquierda Unida también dirige sus críticas hacia los representantes locales del Partido Popular en Benavente. La organización afirma que estos cargos, “en actitud sumisa y servil”, avalan “todas las fechorías” de la Junta, en referencia a las decisiones políticas que, según IU, han afectado negativamente al municipio. El comunicado vincula esta actitud con la dificultad de que Benavente “salga del pozo” en el que, según la formación, se encuentra por la acción de los gobiernos autonómicos del PP.

"Fiscalidad cero para adelgazar los servicios públicos"

Otro de los ejes del pronunciamiento de IU es la política de fiscalidad anunciada por Mañueco durante su visita. La organización cuestiona que se hable de “fiscalidad cero” mientras, según denuncia, “se adelgazan todos y cada uno de los servicios públicos, en un claro proceso avanzado de privatización”. En este contexto, IU plantea interrogantes sobre el impacto real de esa política fiscal en la vida de la ciudadanía: “¿Esa fiscalidad cero servirá para que podamos pagarnos todos un seguro privado de salud integral? ¿Nos servirá para cubrir los gastos de una residencia cuando la necesitemos?”.

La situación de la sanidad en Benavente ocupa también un lugar destacado en el comunicado, con especial atención al Hospital de la ciudad. Izquierda Unida rechaza que se presente como una renovación reciente el TAC del centro hospitalario, cuando, según indica, “tiene 13 años y además recientemente ha estado averiado”. La formación advierte de que este tipo de incidencias puede suponer “la diferencia entre sufrir secuelas de por vida, por ejemplo al tener un ictus, o ser capaces de actuar a tiempo”, subrayando así la relevancia de la dotación tecnológica y el mantenimiento de los equipos sanitarios.

En la parte final del documento, Izquierda Unida resume su posición acusando al presidente de la Junta de haber acudido a Benavente únicamente a mentir. “En resumen, señor Mañueco, usted solamente ha venido a mentir una vez más y lo más lamentable es que habrá quien le compre el argumento”, recoge literalmente el comunicado. La organización concluye señalando que, en su opinión, “Castilla y León y Benavente en particular no merece tener un presidente tan sumamente cínico y sin el menor síntoma de empatía hacia los problemas de la ciudadanía”.