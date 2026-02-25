Un detenido en Benavente tras atacar con un cuchillo a la Policía Local y a la Guardia Civil

La Guardia Civil y la Policía Local detuvieron anoche a un vecino de Benavente de mediana edad después de intentar atacar con un cuchillo a varios agentes en un inmueble del número 9 de la calle Villalar.

El suceso se produjo pasadas las diez de la noche. El titular del domicilio, un viejo conocido de la Policía que acumula numerosas denuncias por molestias vecinales, alertase de que había un hombre inconsciente en la vivienda.

Dos policías locales y dos guardias civiles se personaron en el piso, donde había tres hombres y la persona inconsciente. Según el relato de los primeros, una cuart persona, otro varón, se había ido después de haberse producido un altercado con cuchillos, aunque en la vivienda no había heridos.

Domicilio conflictivo

El piso donde se han producido los hechos es uno de los puntos más conflictivos del centro de la ciudad. El titular del inmueble, conocido con el alias de "El catalán", ha sido denunciado al menos una decena de veces en los últimos meses por infraccdiones contra la ordenanza cívica. Es multirreincidente. Los otros hombres que le acompañaban también son conocidos de los agentes otros motivos.

El hombre inconsciente, que resultó ser otro viejo conocido de la Guardia Civil y de la Policía al que le constan antecedentes penales por agresión con arma blanca, recuperó la consciencia y mientras los agentes le interrogaban cogió un cuchillo e intentó agredirlos.

Fue reducido y conducido al Hospital, donde tras ser sometido a pruebas y análisis se constató que no presentaba heridas pero se hallaba bajo los efectos del consumo de alcohol y estupefacientes. Tras salir del hospital fue retenido en el calabozo. Esta mañana ha sido puesto a disposición judicial.