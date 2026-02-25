Benavente se convertirá en la capital ibérica de la capa durante un fin de semana

Benavente albergará el próximo mes de marzo el II Encuentro de Capas Ibéricas, un evento que busca exaltar este atuendo como símbolo de identidad y tradición. La iniciativa prevista para el fin de semana del 21 y 22 de marzo reunirá a asociaciones y cofradías de España y Portugal bajo la organización de la Asociación de Amigos de la Capa de Benavente que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Benavente y la Diputación Provincial de Zamora.

El objetivo de este encuentro va a ser doble. Por un lado, reivindicar la capa como elemento cultural vivo y, por otro, dinamizar la vida social en Benavente y “reforzar nuestra programación cultural de primavera”, explicó la concejala de Cultura, Mercedes Benítez.

Aún por definir qué asociaciones estarán presentes en este encuentro, se espera la participación de al menos doscientos capistas llegados de distintos puntos de la geografía peninsular.

Este miércoles ha tenido lugar la presentación en el Ayuntamiento benaventano. La alcaldesa, Beatriz Asensio, puso en valor la labor de la asociación local que mantiene varios encuentros culturales a lo largo del año en torno a esta prenda costumbrista y señaló que “este segundo encuentro de capas es un símbolo de unión entre pueblos que comparten raíces, tradiciones y respeto por el legado de quienes nos procedieron. La capa representa abrigo, dignidad y pertenencia, y hoy se convierte en un puente que conecta generaciones y países a través de la música y la convivencia. Este evento no solo va a preservar nuestras costumbres, sino que también se proyecta como un punto de encuentro que ensalza a Benavente como referente cultural”.

Asensio también señaló la importancia de este encuentro para “demostrar que tenemos un enorme potencial, que podemos atraer visitantes, vamos a dinamizar nuestra ciudad y poner en valor nuestras tradiciones, nuestra hospitalidad y nuestra riqueza cultural”.

El programa

Las actividades comienzan el día 16 con la inauguración de una exposición de “Capas e indumentaria tradicional de la provincia de Zamora”, en el Centro Cultural Soledad González e la Soledad González

Presentación del II Encuentro de la Capa Ibérica. / E. P.

Sábado 21 de marzo

Ya el sábado día 21 de marzo, a las 12 tendrá lugar el recibimiento de todas los participantes, asociaciones y particulares que quieran unirse a la celebración. El punto de encuentro será en los Paseos de la Mota. Y desde la Asociación de Benavente animan a todos aquellos de la comarca de Los Valles que tienen capas a unirse a estas jornadas de celebración y encuentro.

Para dar la bienvenida se ofrecerán pastas, otros dulces y bebidas de la zona, según explicó el presidente de la asociación local, Felipe Jiménez.

A las 13 horas, se tiene previsto un paseo desde los La Mota, acompañados por el grupo de folclore “Gaitas y más”, de Zamora, así como el grupo de la Escuela de Folklore de Benavente y Luis Antonio Pedraza.

El pasacalles se dirigirá a Plaza Mayor y en el Ayuntamiento se hará un recibimiento oficial por parte de la alcaldesa a todas las asociaciones participantes.

Bailes y una comida de fraternidad completan la mañana. Por la tarde, se hará una visita guiada, para dar a conocer el patrimonio local, y a las 20:15 horas está previsto un concierto a cargo del músico zamorano Luis Antonio Pedraza en la iglesia de San Juan del Mercado.

Domingo 22 de marzo

El domingo se espera la llegada de más capistas al encuentro. A las 11 horas se llevará a cabo el pregón a cargo del catedrático Eduardo Fuentes Ganzo, y le seguirá otro pasacalles desde la Plaza Mayor hasta la iglesia de Santa María, que irá acompañado por el músico Luis Antonio Pedraza.

Sigue la celebración con una misa en Santa María cantada por Pedraza y con la participación de la Asociación Folklórica Manteos y Monteras. Tras la misa habrá una exhibición del grupo de folclore en la Plaza de la Madera y sigue la celebración con comida de hermandad, bailes y la música de la charanga Boreal, entre otras iniciativas.

La concejala de Cultura, Mercedes Benítez, señaló que la capa “forma parte esencial de esa memoria colectiva que queremos preservar y proyectar hacia el futuro. Este encuentro va a reunir a representantes de distintos puntos de España y Portugal, convirtiendo a Benavente en un punto de encuentro del patrimonio textil y etnográfico durante todo un fin de semana”.

Y la diputada de la zona, Atilana Martínez, puso en valor la labor de la asociación y reconoció que “es muy bonito no perder nuestras tradiciones y que siempre las tengamos ahí”.