Fondos de Cohesión
Aprobado el proyecto de abastecimiento en Santa María de la Vega por 14.511 euros
El Ayuntamiento continúa su labor de mejora de la red renovando los ramales de viales urbanos, que persisten con tubería de PVC en mal estado en algunas zonas
Por Decreto de Alcaldía se aprobó inicialmente el proyecto de abastecimiento en Santa María de la Vega, redactado por C2R Consultora, S.L, por un importe de 14.510,90 euros, obra financiada con cargo al Fondo de Cohesión Territorial 2025. Dicho proyecto se somete a información pública para posibles alegaciones.
Con esta actuación, el Ayuntamiento de Santa María de la Vega continúa con la renovación y mejora de su red de abastecimiento. Y es que en este pueblo, desde hace años, se tiene como objetivo la mejora de su red de abastecimiento. Es por lo que ha ido renovando ramales de diferentes viales urbanos de manera progresiva, financiando dichas actuaciones con la aportación de Subvenciones a las Entidades Locales de la Provincia de Zamora, para la ejecución de obras financiadas con cargo al Plan Municipal de Obras de numeras anualidades como son las de 2020-2021 o también mediante la consignación presupuestaria de medios propios.
A pesar de los esfuerzos económicos realizados por el municipio en la renovación de redes de abastecimiento, persisten ramales de viales urbanos formados por tubería de PVC en mal estado.
