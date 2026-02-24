Incendio en una vivienda deshabitada de Villanueva de las Peras queda controlado sin daños personales

Un incendio en una vivienda deshabitada de Villanueva de las Peras, Benavente, causó preocupación entre los vecinos este martes por la tarde, aunque afortunadamente no se registraron daños personales. El fuego se declaró sobre las 18:35 horas en una vivienda que solo se utiliza durante la temporada de verano, lo que evitó que hubiera personas dentro del inmueble en el momento del siniestro.

Según la informaron de las fuentes policiales, la primera patrulla en acudir al lugar pertenecía al puesto de Tábara. Los agentes, al percatarse de la magnitud del incendio, solicitaron apoyo mientras comenzaban a colaborar con los vecinos de la zona para sofocar las llamas de manera inmediata. Gracias a la coordinación entre los cuerpos de seguridad y la comunidad local, se logró contener gran parte del fuego antes de que llegaran los bomberos, que completaron la intervención y aseguraron que no existiera riesgo de reavivamiento.

El incendio afectó solo a una parte mínima de la vivienda, que permanece deshabitada fuera de la temporada de verano, por lo que no se produjeron heridos ni daños materiales graves. Sin embargo, la rápida respuesta vecinal y policial fue clave para impedir que las llamas se propagaran a construcciones cercanas o a zonas de vegetación adyacentes, evitando así un riesgo mayor para el municipio.

Las causas del incendio aún se investigan, aunque en un primer análisis se descarta cualquier implicación delictiva. Entre las hipótesis más probables se encuentra un fallo eléctrico o el deterioro de instalaciones debido al abandono temporal de la vivienda durante la temporada baja. Los agentes y bomberos también revisaron la estructura del inmueble para asegurar que no existieran daños que pudieran comprometer la estabilidad del edificio o representar un peligro para los vecinos en el futuro.

El suceso ha generado un ejemplo de colaboración comunitaria, donde la actuación inmediata de los residentes y la coordinación con la patrulla de Tábara demostraron que la prevención y la solidaridad pueden minimizar los riesgos de incidentes de este tipo. Los bomberos destacaron la importancia de avisar a los servicios de emergencia con rapidez y de no intentar enfrentarse a las llamas sin la preparación adecuada, ya que cualquier retraso o acción incorrecta podría haber derivado en consecuencias mucho más graves.

Tras la extinción completa, las autoridades recomendaron mantener precauciones en viviendas deshabitadas, revisando instalaciones eléctricas y posibles puntos de riesgo. Villanueva de las Peras vuelve a la normalidad tras este susto, con la tranquilidad de que no se registraron víctimas y que los daños materiales fueron mínimos gracias a la rápida intervención.