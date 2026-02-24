Una empresa manchega redactará el proyecto para pavimentar la Avenida León en Benavente

La empresa Grande Development S.L, de Ciudad Real, ha resultado adjudicataria, entre las seis ofertas presentadas, de la redacción del proyecto para rehabilitar (y no de la rehabilitación como por error se había publicado) la Avenida de León de Benavente, una actuación incluida en el Plan de Obras de este año. El importe de adjudicación es de 8.399 euros, que con el IVA supone una cantidad de 10.162,79 euros, frente a los 15.000 euros en de la licitación. El plazo de ejecución es de dos meses.

En este proyecto se contempla la rehabilitación del firme de la calzada, así como la construcción de nuevas aceras respetando el trazado existente. También se procederá a incluir la renovación del sistema de recogida de aguas de pluviales y de la red de abastecimiento de agua de consumo humano que se encuentra ejecutada en tubería de fibrocemento, y ya que se encuentra en mal estado según informan los técnicos de la empresa concesionaria del servicio de agua y saneamiento.

Para la ejecución del viario, y a efectos de minimizar el tránsito de obra y las afecciones sobre las viviendas se propone la ejecución por medias calzadas cuando el tráfico no pueda ser desviado, a tener en cuenta en el proyecto.

La calzada se encuentra en mal estado presentando en diversas áreas piel de cocodrilo y grietas derivadas de la abrasión y desgaste de los vehículos, así como zonas parcheadas derivadas de las reparaciones de los servicios de infraestructuras urbanas que discurren por ellas. Así mismo, existen colapsos del paquete de firme debidos fundamentalmente a asentamientos de la base del paquete de firme. En este sentido se han detectado una serie de zonas colapsadas (blandones).