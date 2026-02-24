Diseña el cartel del Toro Enmaromado de Benavente y gana 1.000 euros… ¡más tu peso en vino!

El Ayuntamiento de Benavente informa desde su Concejalía de Fiestas que, con motivo de seguir mejorando y promocionando el concurso del diseño del cartel de las Fiestas del Toro Enmaromado, esta edición presenta varias novedades donde destaca que el ganador se llevará, aparte de los 1.000 euros del premio, su peso en vino gracias a la colaboración de un patrocinador.

Un premio que pretende poner más en valor el “privilegio”, según apunta Fiestas, que supone ser la imagen de las fiestas grandes de Benavente, declaradas de Interés Turístico Regional “cuya repercusión alcanza cotas nacionales e internacionales”.

Este certamen presenta otra novedad en la edición 2026.

Entre todas las propuestas que cumplan los requisitos de las bases, el jurado popular elegirá a los finalistas, mientras que será un jurado experto en Bellas Artes quien decida quién es el ganador final. La obra ganadora será revelada el próximo sábado, 11 de abril, durante el acto de imposición de bandas a los representantes de la Infancia y de la Juventud 2026.

Ampliación de rango de edad

Aunque se había valorado la continuidad de esta imposición de bandas, el Ayuntamiento vuelve a incluir en los festejos la elección de representantes de la Infancia y de la Juventud 2026, y lo hace con novedades. De modo que la Concejalía amplia los rangos de edad en ambas categorías para permitir una mayor participación y dar la oportunidad a más jóvenes a que participen “de nuestras tradiciones”.

Es por ello que en la categoría de representantes de la Infancia podrán participar niños y niñas de 7, 8 y 9 años; mientras que, en la categoría de representantes de la Juventud, la edad será de 16, 17 y 18 años, tanto para chicos como para chicas.

En los próximos días, el área de Fiestas y Turismo hará públicas las bases de los dos certámenes.