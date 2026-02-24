Un contrato de casi 147.000 euros busca acabar con las averías en la radiología del Hospital en Benavente

El Hospital de Benavente contará con un servicio reforzado de mantenimiento para sus equipos de radiología tras la formalización de un contrato específico destinado a asegurar su operatividad. La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora ha adjudicado este servicio con el objetivo de mantener los dispositivos en perfecto estado de uso, según recoge el documento oficial: “con el fin de asegurar un perfecto estado de uso, estando siempre dentro de los parámetros de seguridad y funcionamiento marcados por el fabricante”.

El contrato, que afecta a los equipos de radiología de marca SIEMENS instalados en el Hospital de Benavente y en otro centro de la provincia, contempla un mantenimiento integral que incluye actuaciones preventivas, correctivas y actualizaciones tecnológicas. La administración sanitaria subraya la necesidad de garantizar un funcionamiento seguro, destacando que el servicio busca “minimizar las posibles paradas, como consecuencia de averías que requieran una posterior acción correctiva con la consiguiente repercusión en la calidad asistencial”.

La Plataforma de Contratación Pública ha publicado la formalización del contrato, apenas unas horas después de que el presidente de la Junta y candidato del PP a las Elecciones Regionales, Alfonso Fernández Mañueco, dijera ayer en un acto político, que el TAC de Benavente se había renovado hace un año. El documento de formacilización no especifica si entre los equipos de radiología figura el TAC hospitalario.

Una única oferta

La adjudicación ha recaído en una empresa especializada del sector, que presentó la única oferta recibida en el procedimiento abierto. El importe final adjudicado asciende a 146.929,5 euros sin impuestos, una cifra ligeramente inferior al presupuesto base de licitación. El contrato tendrá una duración de doce meses a partir del 1 de enero de 2026 o desde la fecha de formalización, que se produjo el 18 de febrero de 2026.

El servicio incluye criterios de evaluación centrados en la calidad técnica, la formación de los especialistas y la metodología de mantenimiento remoto, aspectos considerados esenciales para garantizar la continuidad asistencial en el Hospital de Benavente. Entre los criterios ponderados destacan el mantenimiento preventivo y correctivo, valorado con 25 puntos, y la metodología de mantenimiento remoto, con 19 puntos.

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora justifica la adjudicación por la “mejor relación calidad/precio”, un aspecto clave para asegurar que los equipos radiológicos del Hospital de Benavente mantengan sus prestaciones y cumplan los estándares exigidos para la atención sanitaria. El contrato se enmarca en la estrategia de asegurar la fiabilidad de los equipos diagnósticos y evitar interrupciones en un servicio esencial para la población de la comarca.