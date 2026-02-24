El Ayuntamiento de Benavente, Premio Castilla y León de Tauromaquia 2025

El Ayuntamiento de Benaventeha sido distinguido con el Premio Castilla y León de Tauromaquia 2025 por su papel fundamental como organizador e impulsor de la Fiesta del Toro Enmaromado, una de las celebraciones más representativas de la tauromaquia popular y referente nacional e internacional dentro de la modalidad de los toros de cuerda. El fallo del jurado, adoptado por unanimidad, subraya la relevancia de esta tradición en el ámbito de la tauromaquia rural.

El jurado ha destacado el compromiso institucional del consistorio benaventano para mantener viva esta fiesta de origen histórico, preservando su esencia y adaptándola a las necesidades actuales. Según el acta, el Ayuntamiento ha logrado conciliar el respeto al legado tradicional con la promoción turística y la puesta en valor del patrimonio histórico y natural del municipio, convirtiendo el festejo en un espacio de convivencia intergeneracional y de transmisión cultural hacia las nuevas generaciones.

La celebración del Toro Enmaromado, declarada en 1991 Fiesta de Interés Turístico Regional, posee una antigüedad documentada que se remonta, al menos, al siglo XVII. Su arraigo y continuidad han consolidado a Benavente como uno de los enclaves más destacados de la tauromaquia popular, una vertiente que, según el jurado, no siempre cuenta con la visibilidad que merece frente a las grandes ferias taurinas.

La reunión jurado que ha decidido otorgar el premio a Benavente. / JCyL

El reconocimiento se extiende también al conjunto de los vecinos de Benavente, cuya participación activa resulta esencial para el desarrollo del festejo. Peñas, asociaciones y voluntariado conforman un tejido social que, año tras año, contribuye a la organización y a la cohesión comunitaria en torno a esta tradición.

El jurado de esta edición ha estado integrado por figuras de reconocido prestigio en el ámbito taurino: Pedro Gutiérrez “El Niño de la Capea”, torero y ganadero galardonado en 2022; Marta Pérez, cirujana taurina y premiada en 2023; Laura Vicente, alcaldesa de Fuentes de Oñoro; Íñigo Gamazo, ganadero de Raso de Portillo, explotación premiada en 2024; Marta Elena Alonso, catedrática de Producción Animal y Premio de Estudio e Investigación Científica sobre Tauromaquia 2023; y Jesús Ignacio Sanz, que ha ejercido como secretario.

El Premio Castilla y León de Tauromaquia distingue cada año a personas, entidades o instituciones que hayan contribuido de manera notable a la promoción de los valores culturales, turísticos o económicos de la tauromaquia en la Comunidad. Esta modalidad se incorporó en 2022 a los Premios Castilla y León, que desde 1984 reconocen la labor de quienes contribuyen al desarrollo y proyección de los valores de la región.

Desde 2015, los galardonados en esta categoría han sido figuras y entidades relevantes como Santiago Martín “El Viti”, Víctor Barrio (a título póstumo), la Ganadería Montalvo, los Encierros de Cuéllar, la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, Andrés Vázquez, el Bolsín Taurino de Ciudad Rodrigo, Pedro Gutiérrez Moya “El Niño de la Capea”, Marta Pérez López y la Ganadería Raso de Portillo.