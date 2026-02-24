Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Prisión provisional sin fianza en Peleas de AbajoSanabria recupere el AVE de la mañanaDía de la provincia en Zamora: lugar y fechaAlerta meteorológica en Castilla y León por polvo en el aireOpiniones sobre la prohibición de las redes sociales a menores
instagramlinkedin

Un festival de artes escénicas recauda fondos para la diabetes en Benavente

ADIBE destinará lo recaudado en este evento benéfico a su programa de formación

Festival solidario organizado el pasado año por ADIBE.

Festival solidario organizado el pasado año por ADIBE. / E. P.

Eva Ponte

La Asociación de Diabetes de Benavente (ADIBE) celebrará el viernes 27 de febrero el V Festival Benéfico, un evento en el que cuenta con la participación del alumnado y profesorado de Artes Escénicas Mari Jose, la actuación en directo de The Carlo’s y con la colaboración del Ayuntamiento de Benavente. El festival de artes escénicas se celebrará en el Teatro Reina Sofía de Benavente. El público podrá disfrutar de actuaciones de grupos de baile de diferentes disciplinas y de la música en directo.

Las entradas anticipadas están disponibles en la Mercería María Jesús (calle La Rúa) y en la Academia de Mari Jose, y también podrán adquirirse en taquilla el mismo día del evento. El precio de la entrada es de 4 euros.

La recaudación se destinará íntegramente al programa formativo que la asociación desarrolla durante todo el año. Además, se habilita una fila 0 para quienes deseen colaborar sin asistir. Desde ADIBE animan a la ciudadanía a participar en este evento solidario, que promete una tarde de entretenimiento y mucho talento artístico.

Información y asesoramiento

ADIBE trabaja para ofrecer información, asesoramiento y formación en diabetes tanto a las personas diagnosticadas con esta enfermedad como a sus familiares y allegados, con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Asimismo, la asociación promueve la sensibilización social y defiende una atención sanitaria pública de calidad.

Noticias relacionadas y más

Entre sus iniciativas destaca, precisamente, el programa formativo centrado en el autocuidado de la diabetes, que incluye talleres impartidos por profesionales en educación diabetológica y especialistas médicos, encuentros con profesionales y laboratorios para dar a conocer avances y novedades, campañas de detección precoz mediante controles de glucosa dirigidos a distintos colectivos a lo largo del año, la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes y un programa específico para el cuidado del pie diabético.el pie diabético.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Esta constructora ejecutará finalmente la restauración de la Villa Romana de Camarzana de Tera
  2. Adiós al otro fenómeno de la luz equinoccial: el temporal causa el desplome de la vieja iglesia de Calzadilla de Tera
  3. La jueza cita a los vecinos que se opusieron al lanzamiento de un fondo buitre en Benavente
  4. Luz verde a la cesión de suelo para construir 36 viviendas en Benavente
  5. Beatriz Asensio: 'La rehabilitación del antiguo mercado de abastos de Benavente está cumpliendo los plazos
  6. Un año de temblores y daños': así han afectado las obras del Mercado de Abastos de Benavente a los edificios colindantes
  7. El uso privativo del merendero del Prado de las Las Pavas en Benavente sale a licitación
  8. Morales de Valverde 'clona' su mascarada: Dos toros para un mismo día

Un contrato de casi 147.000 euros busca acabar con las averías del TAC del Hospital en Benavente

Un contrato de casi 147.000 euros busca acabar con las averías del TAC del Hospital en Benavente

Un festival de artes escénicas recauda fondos para la diabetes en Benavente

Un festival de artes escénicas recauda fondos para la diabetes en Benavente

El Ayuntamiento de Benavente, Premio Castilla y León de Tauromaquia 2025

El Ayuntamiento de Benavente, Premio Castilla y León de Tauromaquia 2025

Diseña el cartel del Toro Enmaromado de Benavente y gana 1.000 euros… ¡más tu peso en vino!

Diseña el cartel del Toro Enmaromado de Benavente y gana 1.000 euros… ¡más tu peso en vino!

Una empresa manchega redactará el proyecto para pavimentar la Avenida León en Benavente

La mascarada del Toro de Carnaval de Morales de Valverde vuelve a llenar las calles con sus personajes y el tradicional festejo

La mascarada del Toro de Carnaval de Morales de Valverde vuelve a llenar las calles con sus personajes y el tradicional festejo

El uso privativo del merendero del Prado de las Las Pavas en Benavente sale a licitación

Mañueco promete 76 viviendas protegidas, más suelo industrial para Benavente y “fiscalidad cero”

Mañueco promete 76 viviendas protegidas, más suelo industrial para Benavente y “fiscalidad cero”
Tracking Pixel Contents