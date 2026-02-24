Un festival de artes escénicas recauda fondos para la diabetes en Benavente

La Asociación de Diabetes de Benavente (ADIBE) celebrará el viernes 27 de febrero el V Festival Benéfico, un evento en el que cuenta con la participación del alumnado y profesorado de Artes Escénicas Mari Jose, la actuación en directo de The Carlo’s y con la colaboración del Ayuntamiento de Benavente. El festival de artes escénicas se celebrará en el Teatro Reina Sofía de Benavente. El público podrá disfrutar de actuaciones de grupos de baile de diferentes disciplinas y de la música en directo.

Las entradas anticipadas están disponibles en la Mercería María Jesús (calle La Rúa) y en la Academia de Mari Jose, y también podrán adquirirse en taquilla el mismo día del evento. El precio de la entrada es de 4 euros.

La recaudación se destinará íntegramente al programa formativo que la asociación desarrolla durante todo el año. Además, se habilita una fila 0 para quienes deseen colaborar sin asistir. Desde ADIBE animan a la ciudadanía a participar en este evento solidario, que promete una tarde de entretenimiento y mucho talento artístico.

Información y asesoramiento

ADIBE trabaja para ofrecer información, asesoramiento y formación en diabetes tanto a las personas diagnosticadas con esta enfermedad como a sus familiares y allegados, con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Asimismo, la asociación promueve la sensibilización social y defiende una atención sanitaria pública de calidad.

Entre sus iniciativas destaca, precisamente, el programa formativo centrado en el autocuidado de la diabetes, que incluye talleres impartidos por profesionales en educación diabetológica y especialistas médicos, encuentros con profesionales y laboratorios para dar a conocer avances y novedades, campañas de detección precoz mediante controles de glucosa dirigidos a distintos colectivos a lo largo del año, la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes y un programa específico para el cuidado del pie diabético.el pie diabético.