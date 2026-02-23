El uso privativo del merendero del Prado de las Las Pavas en Benavente sale a licitación

El Ayuntamiento de Benavente saca a licitación la concesión administrativa de uso privativo del merendero del Prado de las Pavas para un plazo de dos años, con posibilidad de prórroga por dos años más, a contar desde el día siguiente a la firma del contrato.

El canon de concesión, mejorable al alza, del dominio público se establece en 750 euros al año. El 30% del abono del canon anual se efectuará en el momento de la firma del contrato, y el otro 70% a la finalización de la temporada estival.

Las dimensiones del local objeto de valoración son de 23,25 metros cuadrados la zona de público en el bar-cafetería, y de 7,45 metros cuadrados para la barra; una cocina de 7,35 metros cuadrados; vestíbulo de seis metros cuadrados; aseo de 2,70 metros y un aseo para discapacitados de 6,21 metros. El local se valora en 30.000 euros. n