La natalidad a la baja y la mortalidad al alza marcan la tendencia demográfica en Benavente

Habrá que esperar a mediados de 2026 para conocer cuál fue el comportamiento del movimiento natural de la población en Benavente, esto es, cuántos nacimientos se produjeron y cuantas defunciones se registraron, pero la Junta de Castilla y León hace apenas unos meses que ha consolidado los datos de 2024 y el panorama vuelve a ser tan nítido como preocupante: se contabilizaron 91 alumbramientos y 191 decesos, o dicho de otra forma, por cada niño nacido fallecieron dos personas.

Benavente presenta una evolución demográfica marcada por un progresivo deterioro del crecimiento vegetativo desde 1980, según las series históricas de nacimientos y defunciones del Movimiento Natural de la Población. En 1980 se registraron 120 defunciones y 194 nacimientos, lo que situó ese año en un saldo positivo de 74 habitantes.

Durante los años ochenta, Benavente mantuvo un crecimiento vegetativo positivo, aunque con oscilaciones, siempre con más nacimientos que defunciones. En 1983 se contabilizaron 194 nacimientos frente a 130 defunciones, y la década cerró en 1989 con un saldo de 79 habitantes gracias a 182 nacimientos frente a 103 fallecimientos.

El punto de inflexión, en los noventa

El punto de inflexión llegó en los años noventa, cuando el crecimiento vegetativo comenzó a estrecharse de forma sostenida pese a seguir siendo positivo. En 1990 el saldo fue de 39 habitantes y en 1999 se redujo a 33, con una tendencia clara de aproximación entre nacimientos y defunciones.

El siglo XXI consolidó un escenario de desequilibrio demográfico, con la irrupción de los primeros saldos negativos de la serie, que ya no variarían de tendencia. En 2000 se registraron 157 nacimientos y 164 defunciones, lo que supuso un crecimiento vegetativo de −7. Desde entonces el saldo no volvió a ser positivo en ningún año, con episodios como 2008 (−12) o 2009 (−36).

El útimo dato consolidado señala 191 decesos frente a 91 nacimientos. / J. A. G.

La década de 2010 profundizó el deterioro del crecimiento vegetativo, con una brecha creciente entre nacimientos y defunciones. En 2014 el saldo cayó a −73, con 132 nacimientos frente a 205 defunciones, y desde 2015 todos los años presentan saldos negativos superiores a −60.

El impacto de la pandemia de la Covid en 2020 agravó la mortalidad y llevó el saldo vegetativo a su peor registro de toda la serie. Ese año se contabilizaron 255 defunciones frente a 104 nacimientos, lo que dejó un saldo de −151. En los años posteriores el saldo se mantuvo muy negativo, con −89 en 2021, −100 en 2022 y −91 en 2023.

Cambios en la familia

Desde las perspectiva de la natalidad, Benavente cerró 2024 con 91 nacimientos, una cifra que confirma la prolongada caída desde 1980, cuando se contabilizaron 194 alumbramientos. La tendencia descendente se mantiene durante más de cuatro décadas.

La evolución por edad de la madre refleja un retraso generalizado de la maternidad. En 1980 las mujeres menores de 25 años aportaban 75 nacimientos, mientras que en 2024 este grupo solo registró 17. El tramo de 25 a 29 años pasó de 59 nacimientos a 24 en el mismo periodo.

Por el contrario, los grupos de mayor edad mantienen o incrementan su peso relativo. Las madres de 35 a 39 años pasaron de 20 nacimientos en 1980 a 22 en 2024, y las de 40 a 44 años de 6 a 8. El grupo de 30 a 34 años alcanzó su máximo en 2012 con 76 nacimientos antes de descender hasta 20 en 2024.

En cuanto a la multiplicidad del parto, los datos muestran una estabilidad notable. En 2024 se registraron 87 partos sencillos y 4 dobles, sin partos triples ni de orden superior. Los partos dobles aparecen de forma esporádica en la serie.

El análisis por orden de nacimiento evidencia cambios en el tamaño medio de las familias. En 1980 los hijos primeros representaban 81 nacimientos y en 2024 fueron 40. Los nacimientos de tercer hijo pasaron de 37 a 13 y los de quinto hijo o más de 18 a 1.

La serie reciente muestra un nivel bajo con ligeras oscilaciones: 93 nacimientos en 2021, 94 en 2022, 87 en 2023 y 91 en 2024, muy por debajo de los niveles de las décadas de 1980 y 1990.

Más fallecimientos

La mortalidad registrada en Benavente durante 2024 alcanzó las 195 defunciones, un incremento respecto a las 178 de 2023 y en línea con los niveles de la última década. La serie incluye picos como los 221 fallecimientos de 2019 o los 255 de 2020.

El sexo de las personas fallecidas en 2024 muestra un reparto equilibrado: 102 hombres y 93 mujeres, siguiendo la tendencia histórica del municipio.

La edad es el factor determinante en la estructura de la mortalidad local. En 2024 no se registraron defunciones en menores de 1 año ni en el grupo de 1 a 14 años. Se contabilizó un fallecimiento entre 15 y 29 años, 21 entre 30 y 64 años y 173 en mayores de 64 años, más del 88 % del total.

El estado civil de los fallecidos en 2024 refleja el peso del colectivo de viudos y casados: 31 solteros, 64 casados, 11 divorciados, 88 viudos y un caso sin información.

La evolución desde 1980 muestra oscilaciones anuales pero una tendencia hacia cifras más elevadas. En los primeros años de la serie se registraban valores como 120 defunciones en 1980 o 96 en 1982, mientras que a partir de los años noventa son frecuentes los registros por encima de 140 decesos.