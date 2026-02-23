La mascarada del Toro de Carnaval de Morales de Valverde vuelve a llenar las calles con sus personajes y el tradicional festejo

El Toro y el Torero, el Gordo y el Flaco, con sus trajes exagerados, la Señorita y el Señorito, protagonistas de escenas humorísticas y los Birrias, encargados de poner ruido y desorden con cencerros, carracas y vejigas han estado presentes un año más en la mascarada de Morales de Valverde, el Toro de Carnaval.

El Gordo, saliendo del corral a la búsqueda del Toro, protagonista del festejo. / E. P.

Con una gran afluencia de participantes y visitantes, la Asociación Cultural Las Pozas ha conseguido realzar esta fiesta que en esta edición ha contado con más máscaras y con una réplica en la capital de España el pasado sábado. En los últimos años la fiesta de Morales ha logrado dar un empujó importante a su difusión por otros lugares de la geografía nacional y en Portugal. Además, vecinos de la otros pueblos de la zona, como Villaveza o Vecilla ya sienten esta fiesta como suya, según aseguran en el pueblo.

imagen de grupo durante el Toro de Carnaval en Morales de Valverde. | E. P.

El festejo se celebra cada sábado después del sábado de Carnaval. El desarrollo de esta fiesta, que cuenta con la declaración de Interés Turístico Regional, siguió los actos más tradicionales y simbólicos. Los personajes salieron a las calles acompañados de una charanga, Los Chumachos, que animaron el pasacalles. Hubo carreras del toro tras jóvenes y mayores. Risas y mucha diversión en el recorrido por el pueblo. No faltaron mujeres ataviadas con el traje típico. El fuego volvió a estar presente y se vio al Gordo rodando por el suelo.

El Toro de Carnaval de Morales durante la quema. / Las Pozas

Terminó el festejo con la simbólica muerte del toro y la petición de la limosna "pal toro", una costumbre que antaño servía para reunir alimentos y dinero destinados a la cena final.