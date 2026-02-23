La mascarada del Toro de Carnaval de Morales de Valverde vuelve a llenar las calles con sus personajes y el tradicional festejo
La Asociación Cultural Las Pozas ha logrado realzar el Carnaval del Toro de Morales de Valverde, una fiesta que ha contado con más máscaras y una réplica en Madrid este año
El Toro y el Torero, el Gordo y el Flaco, con sus trajes exagerados, la Señorita y el Señorito, protagonistas de escenas humorísticas y los Birrias, encargados de poner ruido y desorden con cencerros, carracas y vejigas han estado presentes un año más en la mascarada de Morales de Valverde, el Toro de Carnaval.
Con una gran afluencia de participantes y visitantes, la Asociación Cultural Las Pozas ha conseguido realzar esta fiesta que en esta edición ha contado con más máscaras y con una réplica en la capital de España el pasado sábado. En los últimos años la fiesta de Morales ha logrado dar un empujó importante a su difusión por otros lugares de la geografía nacional y en Portugal. Además, vecinos de la otros pueblos de la zona, como Villaveza o Vecilla ya sienten esta fiesta como suya, según aseguran en el pueblo.
El festejo se celebra cada sábado después del sábado de Carnaval. El desarrollo de esta fiesta, que cuenta con la declaración de Interés Turístico Regional, siguió los actos más tradicionales y simbólicos. Los personajes salieron a las calles acompañados de una charanga, Los Chumachos, que animaron el pasacalles. Hubo carreras del toro tras jóvenes y mayores. Risas y mucha diversión en el recorrido por el pueblo. No faltaron mujeres ataviadas con el traje típico. El fuego volvió a estar presente y se vio al Gordo rodando por el suelo.
Terminó el festejo con la simbólica muerte del toro y la petición de la limosna "pal toro", una costumbre que antaño servía para reunir alimentos y dinero destinados a la cena final.
