Mañueco promete 76 viviendas, más suelo industrial para Benavente y “fiscalidad cero”

El candidato del Partido Popular a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado en Benavente un amplio paquete de compromisos para la próxima legislatura, centrado en políticas de vivienda, fiscalidad y apoyo al tejido productivo. Ante un salón del Hotel Villa de Benavente lleno de alcaldes, concejales, cargos públicos y militantes, Mañueco ha defendido que su proyecto ofrece “certezas” y que su programa incluye 1.031 medidas elaboradas para responder a las necesidades de la comunidad, según afirmó durante su intervención.

En su discurso, el candidato ha subrayado que el PP es, a su juicio, el partido de las “soluciones”, y reivindicó la gestión de los últimos cuatro años. Aseguró que su formación “no se marcha a mitad del gobierno” en clara referencia a la ruptura de Vox a mitad de la legislatura, y que mantiene un compromiso “pegado al territorio”.

También defendió la política autonómica en materia de servicios públicos, ayudas al campo y apoyo a autónomos, destacando que Castilla y León paga la PAC “más rápido que nadie” y que ha ofrecido ayudas directas ante episodios como la sequía, la enfermedad hemorrágica o la lengua azul.

Vivienda: más inversión, avales y deducciones para jóvenes

Mañueco ha anunciado un incremento del 80% en la inversión en vivienda, así como la puesta en marcha de una cuenta ahorro vivienda joven, que permitirá deducciones fiscales de hasta 10.000 euros anuales durante cinco años, con una desgravación del 15%. Esta medida, según explicó, busca facilitar el acceso a la primera vivienda y generar un ahorro fiscal de hasta 7.500 euros.

El candidato también ha prometido mejorar los avales para cubrir el 100% del coste de la vivienda para jóvenes, ampliar el parque público y construir 800 viviendas en el primer año de legislatura. Además, recordó que la Junta cubre actualmente el 50% del alquiler para familias, el 60% si el arrendatario es joven y hasta el 75% si el alquiler se paga en el medio rural, comprometiéndose a mantener estas ayudas. En el caso concreto de Benavente, Mañueco destacó la producción de 36 viviendas protegidas y otras 40 en proyecto para la próxima legislatura, asegurando que, si fuera necesario, se construirán más en la ciudad y en otras localidades de la provincia.

Alfonso Fernández Mañueco durante su intervención. / J. A. G.

En materia de fiscalidad, el líder popular ha reiterado su intención de extender la política de “impuesto cero” en el medio rural, que ya se aplica en municipios de menos de 10.000 habitantes, a localidades de hasta 20.000 habitantes, lo que incluiría a Benavente. Esta medida afectaría a transmisiones patrimoniales para la compra de primera vivienda, locales comerciales o explotaciones agrarias.

Además, anunció la supresión progresiva del impuesto de sucesiones y donaciones entre tíos, hermanos y sobrinos, así como una nueva bajada del IRPF. También recordó que la Junta ya eliminó este tributo entre padres e hijos y entre cónyuges.

Suelo industrial y proyectos estratégicos para Benavente

Mañueco ha situado el desarrollo de suelo industrial como una de las prioridades de su programa, asegurando que la Junta ampliará la oferta desde 1.400 hasta 2.600 hectáreas allí donde sea necesario. En el caso de Benavente, mencionó expresamente el impulso al polígono Puerta del Noroeste, el Plan Territorial de Benavente y la disponibilidad de suelo industrial en municipios cercanos como Villabrázaro o Monfarracinos.

Alfonso Fernández Mañueco saludando a su llegado al acto en Benavente. / J. A. G.

El candidato defendió que el suelo industrial es clave para atraer empresas, generar empleo y fijar población, y afirmó que estos proyectos constituyen “realidades” que ya se han empezado a materializar en la provincia.

Servicios públicos: TAC, sanidad y formación profesional

Durante su intervención, Mañueco ha afirmado que la Junta ha renovado “este año” el TAC del Hospital de Benavente, aunque el equipo actual dataría de hace 13 años y ha sufrido averías recientes, según reconocen fuentes sanitarias. También destacó la climatización de la primera planta del centro de salud Benavente Sur y la implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional, señalando que el 90% de los estudiantes de FP encuentran trabajo en su provincia.

Asimismo, anunció que el helicóptero medicalizado previsto para la provincia estará operativo antes del verano y que se continuará ampliando el abastecimiento mancomunado de Benavente y Los Valles.

Medidas sociales, apoyo a familias y llamamiento a la movilización

Entre las medidas sociales, Mañueco ha prometido duplicar el bono nacimiento hasta los 5.000 euros y triplicar el número de familias beneficiarias del bono infantil para actividades educativas, culturales y de ocio. También reiteró su compromiso con el autobús gratuito para empadronados en Castilla y León, que ya utilizan 660.000 personas, y con ayudas de 300 euros para más de 100.000 autónomos.

El candidato ha cerrado su intervención pidiendo a los asistentes que no se fíen de las encuestas y que acudan a votar el 15 de marzo. “Depende de nosotros, depende de vosotros”, afirmó, antes de animar a los presentes a ir “a por todas” en la recta final de la campaña.

Mañueco conversa con Javier Faúndez, Leticia García, Beatriz Asensio y José María Barrios. / J. A. G.

Fernández Mañueco ha estado precedido en el acto de la intervención de la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, el presidente provincial del PP, José María Barrios, la número 1 del PP por Zamora, Leticia García, y el número 2 de la candidatura zamorana, José Luis Barrigón.