Lola Eiffel lleva su obra "180836 Bernarda" al Gran Teatro Reina Sofía de Benavente

La dramaturga y creadora Lola Eiffel presentará su obra “180836 Bernarda” en el Gran Teatro Reina Sofía de Benavente el próximo 27 de marzo a las 21.00 horas, en una de las primeras paradas de la pieza en gran formato tras su reciente recorrido por distintas ciudades.

El montaje, definido por la propia autora como un trabajo autobiográfico, se basa en hechos reales de la familia de la autora en Fuentes de Ropel tras le inicio de la Guerra Civil, incorporando algunos toques de ficción para articular una reflexión escénica sobre la memoria, el exilio y la herencia emocional entre generaciones.

“180836 Bernarda” parte de la figura de Bernarda Fernández López y Froilán Vecino Vasco, bisabuelos de la creadora, y se enmarca en una historia familiar marcada por la guerra, un fusilamiento y el exilio, que atraviesa varias generaciones hasta llegar a la propia experiencia vital de Lola Eiffel, que se presenta como nieta e hija de exiliados.

Un momento de "180836 Bernarda", que recala en el Reina Sofía el 27 de marzo. / L. E.

La obra se pregunta cómo se vive la vida con una “mochila generacional de este calibre”, y propone un viaje escénico que combina voz y movimiento como un “grito a la libertad”, articulando una mirada íntima sobre la identidad, el origen y las consecuencias de la violencia política en la biografía personal.

La pieza llega a Benavente en un momento de consolidación de su formato de gran formato, tres años después de que, en octubre de 2023, se presentara una versión corta en la Sala Delibes del Teatro Calderón, en Valladolid, donde comenzó su trayectoria pública ante el público.

Tras ese primer estreno en versión reducida, la obra ha seguido un proceso de crecimiento artístico y escénico que ha desembocado en su estreno en gran formato en Mieres el 19 de octubre y en una posterior función en Cuenca en el mes de noviembre, antes de afrontar ahora nuevas fechas tras varios meses de parón.

La función del 27 de marzo en el Teatro Reina Sofía de Benavente se enmarca en este regreso a los escenarios, con dos citas muy próximas en el calendario pero en diferentes localidades, según detalla la comunicación de la compañía, que expresa su deseo de que el público pueda acompañarles en alguna de estas fechas.

Lola Eiffel durante la actuación. / L. E.

Las entradas para la representación en Benavente están disponibles en taquilla y online, a través de la plataforma de venta del teatro, en el enlace facilitado por la compañía: teatrobenavente.sacatuentrada.es, donde se puede acceder directamente a la ficha de “180836 Bernarda” correspondiente al 27 de marzo.

Además de la cita en Benavente, la obra tiene prevista una función el 29 de marzo a las 19.00 horas en el Teatro Zorrilla de Valladolid, con entradas a la venta tanto en taquilla como online, en el enlace compartido por la compañía a través de la plataforma entradas.com.

Lola Eiffel subraya que se trata de un trabajo para venir a “emocionarnos, sentir, cuestionarnos, reírnos, bailar o cambiar el mundo”, invitando al público a ocupar el patio de butacas y a acercarse a una propuesta que entrelaza memoria histórica, biografía familiar y lenguaje escénico contemporáneo.