La jueza cita a los vecinos que se opusieron al lanzamiento de un fondo buitre en Benavente

La jueza que tramita la ejecución sobre la promoción de cincuenta viviendas de la Vía del Canal ha citado a los residentes que se opusieron a la primera oleada de lanzamientos a una vista señalada para el próximo 12 de marzo.

Deberán comparecer a las 12.30 horas en el juzgado de Benavente, donde se examinarán sus alegaciones frente a la toma de posesión instada por el fondo de buitre Wedverville Spain SL.

En esta vista se analizarán los títulos y documentos aportados por los vecinos que se opusieron al desahucio, con el fin de determinar si se mantiene o no su derecho a permanecer en las viviendas incluidas en esa primera fase de lanzamientos, a la que estaba previsto que se sucedieran nuevas comunicaciones presenciales.