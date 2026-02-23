Una firma de Málaga desarrollará el "Destino Turístico Digital Inteligente" en Benavente

El Ayuntamiento de Benavente ha adjudicado el contrato mixto de servicios y suministro de Destino turístico digital inteligente a la empresa Iurban Digital Tourism, S.L., mediante procedimiento abierto con tramitación anticipada, por un importe total de 74.566,18 euros, impuestos incluidos. Esta firma malagueña ha sido seleccionada por presentar la "oferta más ventajosa" de las tres propuestas presentadas. Según el expediente, se recibieron cuatro ofertas, todas ellas de pymes, con un "precio de la oferta más baja" de 43.290 euros y un "precio de la oferta más alta" de 61.624,94 euros, coincidente con la oferta finalmente adjudicada.

El objeto del contrato es el contrato mixto de servicios y suministro de Destino turístico digital inteligente, con un plazo de ejecución de 4 meses y ámbito de realización en la provincia de Zamora. El proyecto incluye tanto el diseño, implantación y puesta en marcha de una plataforma de destino turístico inteligente basada en inteligencia artificial generativa, como el suministro, instalación y mantenimiento de la infraestructura hardware necesaria para poner a disposición de turistas y usuarios toda la información turística y contenidos.

El proyecto persigue dotar al municipio de una solución tecnológica innovadora que refuerce su posicionamiento como destino turístico inteligente, mediante herramientas digitales que mejoren la experiencia del visitante y faciliten a los gestores públicos datos de valor para la toma de decisiones. Entre los objetivos principales se incluyen impulsar la digitalización del destino mediante una plataforma tecnológica innovadora y accesible, ofrecer a visitantes y residentes una experiencia interactiva de consulta, información y orientación a través de dispositivos tótems y facilitar la gestión y la actualización de la información turística mediante un gestor de contenidos unificado.

Totems y cartelería digital

La plataforma de destino turístico inteligente (PDI) deberá gestionar el portal web de turismo creado para este fin, integrarse con el portal de turismo ya existente en el Ayuntamiento, permitir la administración de dispositivos tótems y cartelería digital, y exportar contenidos a otros canales municipales y redes sociales a través de un gestor de contenidos centralizado (CMS). El pliego especifica que “la plataforma deberá gestionar el portal web de turismo creado para este fin, integrarse con el portal de turismo ya existente en el Ayuntamiento mediante intercambio de datos, permitir la administración de dispositivos tótems y cartelería digital, y exportar contenidos a otros canales municipales y redes sociales

Entre las características principales de la plataforma se exige la posibilidad de realizar búsquedas avanzadas en todos los metadatos, herramientas de manipulación de imágenes y vídeos, publicación de contenidos mediante APIs, ajuste automático al dispositivo de consulta, trabajo colaborativo multiusuario con administración de permisos, gestión granular de roles, multilenguaje (al menos español e inglés), alto rendimiento, usabilidad y disponibilidad 24/7 con un nivel de servicio definido. El documento indica que "el servicio ha de ser accesible las 24 horas del día, 365 días al año, ininterrumpidamente".

El módulo de gestión integral de oficinas de turismo permitirá el volcado, organización y etiquetado de recursos turísticos, comercios, actividades y eventos, así como la realización de encuestas digitales y la creación de múltiples URL y canales de difusión. Desde este módulo, los gestores podrán gestionar inventarios de recursos turísticos y otros elementos internos, centralizando la información para su posterior explotación en los distintos soportes definidos por el Ayuntamiento.

El contrato incluye también acciones de formación dirigidas al personal municipal para la correcta utilización de la plataforma, incluyendo carga de contenidos desde otras herramientas del Ayuntamiento, generación de nuevos contenidos y tareas de mantenimiento. El pliego recoge que "las acciones formativas están destinadas a la correcta utilización de la plataforma por parte de los técnicos del Ayuntamiento de Benavente, entre otros, carga de contenidos desde otras herramientas del Ayuntamiento, generación de nuevos contenidos, y mantenimiento, entre otras".