El PSOE de Benavente eleva a Transparencia "una a una" 44 quejas contra el Gobierno local

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Benavente ha vuelto a elevar al Comisionado de Transparencia 43 quejas contra el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Benavente por el "incumplimiento" en la aportación de documentación solicitada por la oposición entre los años 2023 y 2026.

Esta nueva remisión de las quejas se ha producido a instancias del Comisionado, que ha solicitado al Grupo Socialista que cada solicitud se tramite por separado. A esas 43 denuncias individuales se ha sumado una nueva relativa a la denegación municipal de aportar documentación puntual sobre las plusvalías municipales.

En cada uno de estos escritos, el PSOE apoya su reclamación en el derecho fundamental de participación política reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española, al considerar que el acceso a la información pública necesaria para el desempeño del cargo es parte del estatus propio de los representantes locales y un presupuesto para ejercer sus funciones de deliberación, voto, fiscalización y gestión.

Entra distintas normativas, cada escrito invoca el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), que prevé el silencio administrativo positivo, de modo que la petición de acceso se entiende concedida si en cinco días no se dicta resolución denegatoria motivada.