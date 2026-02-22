Esta constructora ejecutará finalmente la restauración de la Villa Romana de Camarzana de Tera

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León ha formalizado la adjudicación de dos contratos destinados a la eliminación de humedades en la Villa Romana de Camarzana de Tera, una intervención orientada a mejorar la conservación y el uso turístico del yacimiento. El primero corresponde a la ejecución de las obras y el segundo a la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud. Las obras se han adjudicado tras resultar fallida una primera licitación.

El contrato principal, relativo a las trabajos de recuperación de la Villa Romana de Orpheus, ha sido adjudicado a la empresa Técnicas para la Restauración y Construcciones, S.A. (TRYCSA), con sede en Valladolid. La oferta seleccionada asciende a 247.152,99 euros sin impuestos —299.055,12 euros IVA incluido—, tras un proceso en el que se recibieron tres propuestas, todas ellas procedentes de pequeñas y medianas empresas.

Según el expediente, las actuaciones previstas buscan la recuperación y mejora del espacio para su uso turístico, así como la reducción del impacto de residuos y escombros generados durante la intervención, en línea con las directrices de responsabilidad social aprobadas por la Junta. El contrato cuenta con un plazo de ejecución de seis meses y se tramita mediante procedimiento abierto, al considerarse susceptible de recibir mejoras técnicas por parte de los licitadores.

Detalle de algunos de los mosaicos, con proliferación de vegetación. | J. A. G.

Por su parte, el contrato para la dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud ha sido adjudicado al técnico de Ponferrada, Alberto García Martínez. Su oferta asciende a 18.900 euros sin impuestos —22.869 euros IVA incluido—, tras un proceso en el que se recibieron dos propuestas. El plazo de ejecución es igualmente de seis meses, coincidiendo con el desarrollo de las obras.

Ambos expedientes incluyen criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad‑precio, con ponderaciones específicas para aspectos como la oferta económica, la experiencia técnica, la adecuación del programa de trabajo o la implantación de medios auxiliares. En el caso de la dirección facultativa, también se valoraron compromisos adicionales de visitas e informes durante el periodo de garantía.

Otra imagen de los daños causados por las inundaciones sucesivas. | J. A. G.

La Villa Romana de Orpheus en Camarzana de Tera acumula y acusa daños en los mosaicos desde 2018, según pone de manifiesto el proyecto básico y de ejecución que ahora tendrá que ejecutar la empresa adjudicataria. Filtraciones de agua desde el alcantarillado, goteras desde la cubierta, aguas colgadas, condensaciones, humedades en muros, e inundaciones interiores (tres tan solo en 2022) cuando llueve torrencialmente, son algunos de los problemas diagnosticados en la actuación.

El documento identifica como primera causa de las humedades filtraciones puntuales procedentes de la red de alcantarillado municipal: inspecciones con cámara han detectado roturas del colector, desnivelaciones y sellados mal ejecutados en el tramo que discurre frente al yacimiento, ausencia de pozos de registro cercanos y la necesidad de renovar el tramo afectado a una profundidad de 1,60 metros respecto a la cota más baja, lo que facilita la entrada de agua al yacimiento y explica las inundaciones recurrentes.