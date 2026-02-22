"Un año de temblores y daños": así han afectado las obras del Mercado de Abastos de Benavente a los edificios colindantes

Los dos bloques de viviendas colindantes al Mercado de Abastos, los números 43 y 47, padecen desde que comenzaron las obras de conversión del inmueble público en edificio de servicios múltiples hace un año las consecuencias de los trabajos. No se trata solo del ruido provocado por las tareas de derribo de tabiques y paredes internas, que según los vecinos residentes ha llegado a ser tan ensordecedor como insoportable a lo largo de semanas, sin solución de continuidad; sino de desperfectos y daños internos en ambos inmuebles.

El uso de maquinaria de demolición para poder avanzar y desarrollar el proyecto constructivo del PIREP ha trascendido de las molestias inevitables de una obra de esta envergadura y características y ha colocado a los vecinos en la tesitura de valorar daños y evaluar, a través de sus administradores de fincas, si hay responsabilidades patrimoniales y a quién le corresponde atenderlas: a los seguros, a la constructora o al Ayuntamiento.

Vibraciones y temblores constantes en ambos edificios, a izquierda y derecha del mercado de abastos; grietas y fisuras en paredes, baldosines y en elementos ornamentales más frágiles, como escayolas; desprendimientos de revestimientos en paredes y patios interiores; humedades en habitaciones; rotura de tuberías de saneamiento interiores con las consiguientes filtraciones de agua en baños. La lista de estragos de mayo o menos tamaño son comunes en ambos inmuebles colindantes.

Las vibraciones por las obras y los daños por desprendimientos y humedades llevan un año sucediéndose. | J. A. G.

Según el relato de los vecinos, el grado de vibración de las obras ha sido de tal calibre que "muchos días los libros caían de las estanterías", o "aparecían grietas en el portal" o "en algunas habitaciones". Incluso, alguna ventana ha quedado desencajada.

En el número 43, donde la comunidad está integrada por una decena de vecinos, hay dos patologías específicas que atribuyen a las obras "porque antes no se habían producido". Se trata de filtraciones de agua interiores y de humedades inducidas desde el exterior por la lluvia. Estos desperfectos han motivado varias reuniones vecinales y la remisión de hasta tres escritos al Ayuntamiento apercibiendo de la situación. Las quejas, enviadas por la administración de fincas al Consistorio, no han obtenido respuesta, según afirman.

Un camión grúa trabajando sobre la cubierta del Mercado de Abastos. Es apreciable el cumbre del número 45, también afectado por las obras. / J. A. G.

Creen que las constantes vibraciones pudieron romper la "bajante" de aguas del edificio. Como consecuencia de esta rotura el agua ha provocado goteras y emanaciones de agua en baños del primer piso.

Además, la retirada por la constructora del recubrimiento del cumbre exterior sobre el que se extiende la cubierta del mercado, ha producido humedades desde que comenzó a llover. Los vecinos han fotografiado paredes enmohecidas por la humedad, que con los episodios de precipitaciones se han ido agravando. Algún residente ha tenido incluso que cambiar de dormitorio al volverse inhabitable la pieza que cumplía ese cometido.

Un muro recrecido

Las vibraciones y temblores han sido un problema común en los bloques de viviendas a ambos lados de mercado de abastos. En el número 45, un inmueble menos antiguo, también han aparecido grietas y se han producido desprendimientos. El principal problema sin embargo tiene que ver con el recrecimiento de un muro sobre un patio de luces. En cumplimento de la normativa contra incendios, la constructora ha recrecido el parapeto que ya existía unos ochenta centímetros privando de luz a las viviendas inferiores.

Los vecinos de este inmueble acudieron al Ayuntamiento. No fueron atendidos, según han precisado, por responsables políticos, pero sí con la arquitecta municipal, quién les señaló que el recrecimiento obedecía al cumplimiento del planeamiento urbanístico.

Emanaciones de agua en el baño de una vivienda del número 43. / J. A. G.

Esa elevación del muro quebranta, cuando no acaba directamente con la entrada de luz a unas cuantas viviendas, y en esta comunidad han realizado una consulta técnica para conocer cuáles son sus derechos y hasta dónde puede llegar el recrecimiento ejecutado. La constructora se ha avenido también a escucharlos y podrían haber alcanzado un acuerdo para retirar parte del recrecimiento cumpliendo la normativa contraincendios de aplicación a la reforma que se está haciendo en la cubierta del mercado pero sin menoscabar la entrada de luz al patio y a las viviendas de las primeras plantas.

Los residentes de ambos bloques de viviendas reconocen la empatía y la disposición del responsable de obras de la constructora que está ejecutando los trabajos, que les ha escuchado y ofrecido soluciones a problemas concretos. Así, la constructora prevé recubrir y aislar la parte medianera del número 43 que antes había retirado, y restaurar y pintar las humedades provocadas. En la misma línea prevé actuar con el muro recrecido en el número 45.

Humedades en una vivienda afectada por las obras en el Mercado de Abastos. / J. A. G.

En el primero de estos bloques, sin embargo, tendrán que hacer obras en todo el inmueble para reparar la bajante rota y sustituir esa tubería de saneamiento que ha provocado filtraciones y humedades en pisos inferiores. De momento asumirán su coste pero tratan de averiguar a quién corresponde la responsabilidad de la rotura, que siguen atribuyendo a las vibraciones por las obras, al igual que a los desprendimientos. Estas obras comenzarán este lunes. En ambos bloques vecinales siguen atentamente la evolución de los trabajos, de los que quedan aún meses de obra pública por delante.