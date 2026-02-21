El censo empresarial de Benavente cae en 2025 y encadena tres años de retroceso

La estadística del Directorio Central de Empresas (Dirce) refleja en 2025 un descenso del tejido empresarial de Benavente: el municipio registra 1.249 empresas activas a 1 de enero, cinco menos que un año antes y 120 menos que en 2022, cuando se alcanzaron 1.369, el último dato al alza registrado en la serie iniciada en 2012.

Se trata de datos de las empresas activas a 1 de enero de cada año, y la estadística publicada por el INE confirma la tendencia de pérdida de tejido empresarial que, salvo en el año 2022, se viene registrando sin solución de continuidad en los últimos trece años.

La clasificación agrupa las actividades en grandes bloques como industria, construcción, comercio, transporte y hostelería, información y comunicaciones, actividades financieras y de seguros, inmobiliarias, profesionales y técnicas, educación y sanidad, otros servicios personales y el conjunto de los servicios, definido como la suma de las ramas de información y comunicaciones, financieras, inmobiliarias, profesionales, educativas, sanitarias, artísticas y otros servicios. Entre 2024 y 2025 el ajuste se concentra en varios segmentos concretos, mientras otros mantienen cifras estables o incluso ligeros incrementos, dentro de un contexto general de menor número de empresas respecto a los niveles previos a 2023.

Por bloques

El bloque de la industria, que agrupa a las industrias extractivas y manufactureras, suministro de energía, agua, saneamiento, gestión de residuos y descontaminación; mantuvo en 2025 las 77 empresas registradas en 2024. Sin embargo, la comparación con 2020 muestra una pérdida acumulada de 16 empresas industriales, al pasar de 93 a 77 en el periodo 2020-2025, lo que evidencia una trayectoria descendente.

La construcción contabiliza 174 empresas en 2025, frente a las 180 de 2024, seis menos en un año. Si se amplía la perspectiva a 2022, cuando se registraban 192 empresas de construcción, el sector ha perdido 18 unidades en tres años, lo que confirma una corrección sostenida del número de empresas vinculadas a la actividad constructora en el municipio.

Evolución del número de empresas en la ciudad. / J. A. G.

El bloque de comercio, transporte y hostelería sigue siendo el más numeroso del tejido empresarial de Benavente, con 567 empresas en 2025. Esta cifra supone tres empresas más que en 2024 (564), pero 70 menos que en 2022, cuando se alcanzaron 637.

Las actividades de información y comunicaciones suman seis empresas en 2025, una menos que en 2024, cuando se contabilizaban siete, y cuatro menos que en 2021, año en el que se alcanzaron once. Este segmento, de menor peso cuantitativo dentro del conjunto, muestra una merma gradual desde 2021, con oscilaciones anuales pero una tendencia global a la baja en el número de empresas.

Todos los servicios

En el ámbito de las actividades financieras y de seguros, el Dirce registra 42 empresas en 2025, frente a las 44 de 2024 y las 45 de 2022 y 2020. El sector financiero presenta así una ligera disminución en el número de empresas en los últimos años, con una pérdida de tres unidades desde el máximo de 45 registrado al inicio de la serie considerada.

Las actividades inmobiliarias mantienen en 2025 las 28 empresas ya registradas en 2024, sin variación interanual. No obstante, en 2022 y 2023 se contabilizaban 34 empresas inmobiliarias, lo que implica una caída de seis unidades desde entonces. El sector se estabiliza en los dos últimos años, pero en un escalón inferior al de la primera parte del periodo.

Locales en venta o alquiler en la calle Doctor García Muñoz, en el centro de la ciudad. / J. A. G.

El bloque de actividades profesionales, científicas y técnicas y actividades administrativas y servicios auxiliares reúne 150 empresas en 2025, la misma cifra que en 2024. En 2022 se contabilizaban 163 empresas en este ámbito, por lo que el sector ha perdido 13 unidades en tres años, consolidando un ajuste que se estabiliza en el último bienio, pero sin recuperar los niveles previos.

En educación, actividades sanitarias y de servicios sociales , el número de empresas pasa de 85 en 2024 a 78 en 2025, lo que supone una bajada de siete unidades en un año. Si se compara con 2022, cuando se registraban 98 empresas, la reducción alcanza las 20, configurando uno de los descensos más acusados dentro del conjunto de ramas de actividad analizadas.

El grupo de otros servicios personales y actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento suma 122 empresas en 2025, frente a las 119 de 2024 y las 112 de 2022. Este bloque presenta, por tanto, un incremento de tres empresas en el último año y de diez respecto a 2022, lo que lo sitúa como uno de los pocos segmentos con crecimiento sostenido dentro del contexto general de descenso del número total de empresas.

El conjunto de los servicios (suma de las actividades de información y comunicaciones, financieras, inmobiliarias, profesionales, educativas, sanitarias, artísticas y otros servicios) agrupa 431 empresas en 2025, frente a 433 en 2024 y 461 en 2022. En tres años, el bloque de servicios ha perdido 30 empresas, con una ligera reducción interanual de dos unidades entre 2024 y 2025, que se suma a los ajustes previos y contribuye al descenso global del censo empresarial.