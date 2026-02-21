El blues rítmico de Amann & The Wayward Sons recala en Benavente

El cuarteto bilbaíno Amann & The Wayward Sons recala esta noche en la Sala Buda de Benavente, donde ofrecerá la tercera actuación de su “Air Creation–10th Anniversary Tour 2026”. Esta fecha se integra en la gira con la que el grupo celebra diez años de trayectoria y que combina conciertos en España con un posterior salto internacional. La parada en Benavente se presenta como el tercero de los primeros escenarios en los que el público podrá escuchar el repertorio que acompaña esta nueva etapa de blues rock de raíces.

La actuación en la Sala Buda se produce en plena cuenta atrás para la publicación de "Air Creation", el quinto álbum de estudio de la banda, cuyo lanzamiento está previsto para finales de marzo. El disco, grabado en Submarino Records, mantiene como eje central un blues rock de entraña y un sonido orgánico que refleja la evolución del grupo tras una década de actividad. La fecha de Benavente se sitúa así en un momento relevante, al coincidir con la presentación en directo del material previo a la salida del nuevo álbum.

En el plano artístico, Amann & The Wayward Sons mantienen un sonido basado en un blues pantanoso y rítmico que se expande hacia un rock de herencia setentera. "Air Creation" nació de una experiencia durante su gira por el Reino Unido, donde un contratiempo mecánico derivó en una “epifanía” que influyó en la orientación del disco. La actuación en la Sala Buda permitirá comprobar cómo se integra este nuevo material en un repertorio marcado por un enfoque orgánico y de fuerte componente rítmico.

La banda ha vinculado esta gira a una decisión editorial concreta: salvo los sencillos de adelanto, "Air Creation" solo estará disponible en formato físico y en la plataforma Bandcamp, con una edición de lujo en vinilo. Esta estrategia acompaña la actividad en directo y refuerza el valor del objeto musical como pieza tangible dentro del proceso de lanzamiento.

El tramo internacional del tour se completará en agosto con un extenso recorrido por México, donde Amann & The Wayward Sons actuarán en Toluca (Foro 304, 20 de agosto), Querétaro (Backroom, 21 de agosto), Guadalajara (Foro 907, 22 de agosto), León (El Callejón, 23 de agosto), Puebla (Beat 803, 27 de agosto), Texcoco (Aldea Vikinga, 28 de agosto) y Ciudad de México (La Piedad Live Venue, 29 de agosto). La actuación de esta noche en Benavente se convierte, por tanto, en una de las primeras etapas de un itinerario que culminará con este bloque de fechas en América dentro del décimo aniversario del grupo.