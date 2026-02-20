El PP de Zamora destaca la gestión del Buscyl y elogia el papel de la industria agroalimentaria castellanoleonesa
Los cabeza de lista para las autonómicas destacaban la gestión de Mañueco en materia de transportes y el potencial de la industria láctea zamorana en sus visitas a Benavente y Castrogonzalo
Leticia García Sánchez y el benaventano José Luis Barrigón Vega, que encabezan la lista del PP en la provincia de Zamora para las próximas elecciones de este 15 de marzo, visitaban hoy la estación de autobuses de Benavente, cuya obra ponían como ejemplo de la gestión del partido en materia de transportes. En cuanto a la iniciativa del Buscyl, hablaban de una respuesta ante necesidades reales de los ciudadanos, a los que decían facilitar el día a día "en un territorio donde la movilidad es clave".
Aprovechaban también para echar tierra a las competencias estatales, que consideran que están poniendo palos en las ruedas de los intentos de la Junta por mejorar las condiciones de la comunidad.
Ponían también sobre la mesa la idea de una reforma de la estación de autobuses de Zamora, así como nuevas medidas para facilitar la movilidad dentro de la comunicación, tanto en transporte público: trenes, autobús...; como privado: facilidades a la hora de pagar peajes para conductores recurrentes empadronados en la comunidad.
Elogios a la gestión de Mañueco
Sobre todo, ponían el foco en la gestión de la Junta durante la última legislatura, destacando la gestión en materia de transportes y las promesas para la próxima legislatura. También exigían al gobierno central la recuperación de las paradas de AVE, las conexiones de la provincia con Madrid y con Segovia, alegando que se trata de servicios básicos para los zamoranos.
La industria láctea en Zamora
García y Barrigón visitaban también las instalaciones de Lácteos Cobreros en Castrogonzalo, y ponían a la empresa como ejemplo del potencial empresarial de la indusria agroalimentaria en Castilla y León. La cabeza de lista situaba Zamora como la provincia líder en ganadería ovina y caprina, destacando que "Pocas provincias tienen un ecosistema tan sólido para la industria láctea".
