Más de un centenar de vecinos de Benavente y comarca participan mañana en la manifestación sanitaria en Valladolid

Más de un centenar de vecinos de Benavente y comarca participarán mañana en manifestación sanitaria convocada en Valladolid por el Movimiento por la Defensa de la Sanidad Pública para protestar por la situación del servicio sanitario público en toda la región.

El Partido Socialista ha fletado dos autobuses de 47 plazas cada uno previa confirmación y reserva. Saldrán de la estación de autobuses de Benavente a las diez y media de la mañana. A este transporte colectivo se sumarán vehículos particulares, según ha informado del PSOE, que ha llamado a la participación y ha pedido a las personas interesadas que contacten para reservar plazas. Hay 94 disponibles, que prácticamente estaban ya cubiertas.

La agrupación local de Izquierda Unida en Benavente por su parte, ha difundido un comunicado en el que anima a los vecinos de Benavente y comarca a acudir a la protesta, organizada por las Plataformas por la Sanidad Pública de Castilla y León bajo el lema “Paremos su destrucción, ¡nos va la vida en ello!”.

Autobuses fletados en una manifestación por el estado de la sanidad en 2018. / J. A. G.

IU sostiene que existen numerosos motivos para respaldar esta movilización, señalando como ejemplos cercanos el abandono del Centro de Especialidades de Benavente, el incremento de las listas de espera, los retrasos en atención primaria, la precariedad en los centros de salud, la privatización de servicios y el deterioro de los consultorios rurales. La organización subraya que la provincia de Zamora se sitúa “a la cabeza” en deficiencias sanitarias.

Según los datos aportados por la formación, el colapso de la Atención Primaria está afectando gravemente al sistema sanitario provincial. Más de 14.000 ciudadanos esperan una primera cita médica, mientras que más de 8.000 pacientes aguardan consulta con un especialista, algunos con demoras que alcanzan los 16 meses. Además, más de 1.400 personas permanecen en lista de espera quirúrgica, con retrasos que pueden llegar a seis meses. En total, unos 23.000 zamoranos —casi el 14% de la población— sufren las consecuencias de esta situación.

Izquierda Unida denuncia que la política sanitaria actual no sitúa a la población en el centro de la gestión y que sus efectos se perciben a diario. Entre los problemas señalados se encuentran el caos en la Atención Primaria, especialmente en zonas rurales, y la falta de médicos en los centros de salud de Benavente, donde tampoco existe servicio de Pediatría 24 horas. La formación recuerda además los incumplimientos de la Consejería, como la ausencia de la prometida Unidad de Cuidados Paliativos.

El comunicado también critica el “despilfarro” en la adquisición de material sanitario sin disponer de profesionales formados para su uso, así como las continuas averías del TAC del Hospital de Benavente, que dejan sin servicio a los usuarios. IU considera “vital” reemplazar a los facultativos de Atención Primaria, Enfermería y Pediatría que el SACYL ha perdido por jubilaciones, traslados y bajas laborales, una tendencia que, según advierten, continuará en los próximos años.

Manifestación en Valladolid en 2018 con la participación del Movimiento por la Denfesa de la Sanidad Pública de Zamora. / J. A. G.

La organización afirma que la situación sanitaria en Zamora no solo se ha deteriorado, sino que se ha agravado por la falta de personal en consultorios y centros de salud rurales, así como por la escasez de especialistas en áreas como Oncología, lo que ha incrementado las listas de espera. IU recuerda que la provincia sigue sin la anunciada Unidad de Ictus, prevista en febrero de 2025.

El comunicado señala que algunos médicos han renunciado a sus puestos debido a la acumulación de tareas y la sobrecarga asistencial, lo que impide ofrecer una atención adecuada y en condiciones laborales aceptables. A ello se suman las dificultades de acceso a los servicios sanitarios por la falta de comunicaciones y la escasez de medios técnicos, incluidos los informáticos, para prestar un servicio de calidad.

IU denuncia también la falta de especialistas en Pediatría, Salud Mental, Fisioterapia y Enfermería, una situación que atribuye a los recortes presupuestarios y a las duras condiciones laborales en el medio rural, marcadas por la dispersión y la itinerancia. La formación exige que el SACYL y la Junta convoquen de inmediato plazas MIR suficientes en Atención Primaria para los próximos cinco años, con el fin de evitar la amortización de servicios y garantizar una sanidad pública de calidad.

La organización critica igualmente la adquisición de equipos sanitarios de última tecnología que “apenas se utilizan” por falta de personal, así como la derivación de cirugías menores a empresas privadas por la ausencia de especialistas. IU considera que estas prácticas convierten un derecho básico en un privilegio, condicionado por el lugar de residencia o la capacidad económica.