Patrimonio
Adiós al fenómeno de la luz equinoccial: el temporal causa el desplome de la vieja iglesia Calzadilla de Tera
Dedicada a las Santas Justa y Rufina, estaba abandonada, pero recientemente se había descubierto que ofrecía el fenómeno de la luz equinoccial
El temporal de lluvia provocó el pasado fin de semana el derrumbe de una parte esencial de la antigua iglesia de las Santas Justa y Rufina, en Calzadilla de Tera, poniendo fin de manera irreversible al colpaso del inmueble religioso y también al fenómeno alternativo de la luz equinoccial descubierto hace algún tiempo en el deteriorado templo, que hace años que permanecía abandonado a su suerte.
El derrumbamiento se produjo el domingo, según confirmó un vecino del municipio que ha seguido durante años la evolución del edificio y que ha venido documentando el estado de las ruinas. La caída del muro por el que penetraba el rayo solar impide ya cualquier posibilidad de que el alineamiento vuelva a repetirse, un fenómeno que este periódico recogió hace un año.
Las imágenes tomadas tras el derrumbe muestran la destrucción completa del frente donde se abría el arco que permitía la entrada del rayo de sol, así como el hundimiento de los elementos superiores que quedaban en pie. Los restos de la cubierta, ya muy deteriorada, se han desplomado , acumulándose en un gran volumen de escombros que confirma la pérdida total de la orientación arquitectónica que hacía posible el fenómeno lumínico. El vano oriental, pieza clave del alineamiento, ha desaparecido bajo los bloques desprendidos.
La antigua iglesia, abandonada desde hace décadas, presentaba un deterioro progresivo en sus muros de piedra, con grietas visibles, pérdida de material y restos de la techumbre prácticamente inexistentes. La vegetación había colonizado tanto el interior como las juntas de la fábrica, evidenciando la falta de mantenimiento y el avance de la degradación. El temporal de lluvia actuó como desencadenante final sobre una estructura ya muy debilitada, incapaz de resistir la presión del agua y el reblandecimiento del terreno.
El fenómeno de la luz equinoccial de Calzadilla de Tera, a no mucha distancia del que se registra en la iglesia de Marta de Tera, se producía cuando, durante los equinoccios de primavera y otoño, un rayo de luz atravesaba el vano oriental del templo y avanzaba hacia el interior iluminando con precisión los arcos situados en el muro opuesto.
El derrumbe del muro que hacía posible la entrada del rayo solar ha dejado sin posibilidad de recuperación el fenómeno, dado que la estructura original que definía la orientación del templo ha quedado completamente destruida. La desaparición del vano oriental supone un punto de no retorno para el inmueble..
El episodio de lluvias intensas registrado el fin de semana actuó como detonante sobre una estructura ya muy debilitada, provocando el colapso del muro y el hundimiento de los restos de la cubierta.
