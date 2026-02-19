La Virgen de las Angustias y Cristo Resucitado, cartel anunciador de Benavente 2026

La Virgen de las Angustias y Cristo Resucitado, las imágenes que dan vida a la procesión popularmente conocida como "La caída del manto", una de las más vistosas de la Semana Santa benaventana, publicitarán la pasión local dentro y fuera de la ciudad en esta edición 2026.

El joven benaventano de 27 años, Manuel Ángel Domínguez Maniega, técnico en preimpresión, es el autor del cartel en el que aparecen al alimón sendas fotografías de las dos imágenes sobre un fondo encuadrado en dos tonalidades de azul.

Domínguez Maniega, vinculado a la fotografía taurina y responsable de la comunicación deportiva en el Atlético Benavente, ha elegido estas imágenes y la procesión del Domingo de Resurrección por ser uno de los recuerdos procesionales de infancia en la ciudad que más le han impactado, según ha explicado esta noche durante el acto de presentación del cartel en el Círculo de Benavente.

Un momento de la presentación del cartel anunciador de la Semana Santa de Benavente 2026. / J. A. G.

La Junta Pro Semana Santa encara con la presentación del cartel anunciador los actos que se irán sucediendo a partir de ahora hasta la celebración de la pasión local. En el evento de presentación, además de los responsables de la Junta Pro Semana Santa y del autor del cartel, han estado presentes responsables del equipo de Gobierno del Ayuntamiento benaventano y de la Corporación municipal.

La Procesión del Resucitado es una de las más vistosas y alegres de las que jalonan la pasión benaventana. La Cofradía del Santo Entierro es titular de ambas imágenes. El encuentro entre Cristo Resucitado y la Virgen de las Angustias, el único paso con palio de la Semana Santa local, se desarrolla todos los años en la Plaza Mayor.

Manuel Domínguez Maniega posando con el cartel. / J. A. G.

Cristo Resucitado es portado por hermanas y entra en la plaza por el acceso de San Juan del Mercado hasta dar con la Virgen de las Angustias, tocada de negro. Después de tres venias, la imagen de la Virgen, también la única articulada de la imaginería local, deja caer el manto negro por otro blanco, mientras decenas de palomas blancas certifican la ceremonia remontando el vuelo.