Educación
Clausura con diploma a alumnos senior de la UNED de Benavente
Un total de 62 alumnos de Arte en los Siglos XX y XXI y Derecho de Sucesiones reciben la acreditación de los cursos
Benavente
La sede de la Universidad de Educación a Distancia (UNED) en el edificio de la antigua biblioteca municipal de Benavente ha acogido esta tarde la clausura y entrega de diplomas a los alumnos senior que han participado en las asignaturas de Arte en los Siglos XX y XXI, y Derecho de Sucesiones.
Un total de 62 personas han asistido a estas dos asignaturas y buena parte de ellos recogieron su diploma acreditativo en un acto que contó con una actuación musical y la presencia de la alcaldesa de la ciudad, Beatriz Asensio; la concejala de cultura, Mercedes Benítez; y el director de la UNED Zamora, Carlos Rodríguez.
