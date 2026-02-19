Clausura con diploma a alumnos senior de la UNED de Benavente

La sede de la Universidad de Educación a Distancia (UNED) en el edificio de la antigua biblioteca municipal de Benavente ha acogido esta tarde la clausura y entrega de diplomas a los alumnos senior que han participado en las asignaturas de Arte en los Siglos XX y XXI, y Derecho de Sucesiones.

Un total de 62 personas han asistido a estas dos asignaturas y buena parte de ellos recogieron su diploma acreditativo en un acto que contó con una actuación musical y la presencia de la alcaldesa de la ciudad, Beatriz Asensio; la concejala de cultura, Mercedes Benítez; y el director de la UNED Zamora, Carlos Rodríguez.