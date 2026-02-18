Unanimidad en el Pleno de Benavente para destinar remanente a tres inversiones de más de 900.000 euros

El Pleno municipal extraordinario celebrado este miércoles en Benavente ha logrado la unanimidad en prácticamente todos los puntos a debate, algo poco habitual en las sesiones plenarias de la ciudad. No faltaron, eso sí, los rifirrafes que nada tienen que ver con los puntos en el orden del día y que dejaron en evidencia las discrepancias de los grupos políticos en la corporación municipal.

Durante el pleno, en segundo plano, se ha llevado a cabo el sorteo de las mesas electorales de cara a las elecciones de Castilla y León del 15 marzo.

Además de aprobar el Plan Especial para la implantación de los usos complementarios en una parcela en la Cañada Real Berciana para la puesta en marcha de una nueva gasolinera se sometió a debate la aprobación de dos modificaciones presupuestarias.

Suplemento de crédito

Una modificación con un suplemento de crédito por importe de 902.861 euros para dotar de crédito a tres aplicaciones presupuestarias, cuyas actuaciones deberán estar finalizadas antes del 31 de diciembre. La reforma de la Plaza Virgen de la Vega con 300.000 euros, el Plan Provincial 2026 para la Avenida León con 275.000 euros y el Fondo de Cooperación Local de 2025 para pavimentaciones por 326.000 euros. Estas inversiones con la parte de crédito financiado con ingresos anticipados por la Diputación, las dos primeras, y la Junta de Castilla y León, la tercera, que una vez aprobado definitivamente el presupuesto permitirá iniciar las licitaciones de las obras para que finalicen en los plazos concedidos para su ejecución. La modificación se financia con remanente afectado de Tesorería de los fondos recibidos en 2025.

El portavoz de IU, Manuel Burón, explicó que “la modificación no incide en el cumplimiento de las leyes fiscales ni incrementa el gasto computable al tratarse de remanente aceptado, siendo su utilización obligatoria al utilizarse para gastos a los que se encuentra vinculado. Son actuaciones que solo cuentan con la previsión de la aportación municipal en la dotación inicial del anexo de inversiones 2026” y es por ello que apoyó con su voto a favor esta modificación.

Por su parte, el concejal de Obras de Vox, Eugenio Blanco, incidió en tres aspectos. “No estamos hablando de endeudamiento, no estamos hablando de subida de impuestos, no estamos hablando de gastos estructurales. Estamos aplicando remanente aceptado, es decir, recursos que solo pueden destinarse a finalidades concretas”. Y añadió que “no es ideología, no es propaganda, no es gasto superfluo, es gestión municipal básica. El expediente cuenta con memoria justificativa, informe de intervención y acreditación de estabilidad presupuestaria”.

En este punto, la portavoz socialista Patricia Martín señaló que “desde el punto de vista de técnica presupuestaria esta práctica refleja, como bien les digo, una planificación mejorable. Si los ingresos estaban ingresados ya antes de la aprobación del presupuesto deberían haberse incorporado de forma estructural en el documento inicial evitando modificaciones posteriores que es lo que vienen a traer al Pleno”. Y pidió que “se ajusten a los plazos, que no pierdan ninguna subvención más como lo vienen haciendo habitualmente”.

En este punto, la alcaldesa hizo uso de la palabra para incidir en la modificación se dee a que hay que incorporar la parte afectada de estas inversiones en el ejercicio 2026.

Por su parte, el concejal de Hacienda, José Manuel Salvador recriminó a Martín que “durante su gobierno hubo algún año que hizo más de 20 modificaciones, y que diga que para inversiones sí las entiende y las apoya, pero es que realizó algunas cuantías bastante elevadas para pagos de personal. Si eso es inversión, pues venga Dios y lo vea”.

Crédito extraordinario

La segunda modificación se centra en la señalización turística mediante crédito extraordinario por 14.414 euros, actuación no prevista para el año 2026 por lo que es necesario crear una consignación presupuestaria.

Esta modificación ha sido la única que no ha logrado unanimidad en el Pleno. En este punto el concejal de IU, Manuel Burón, explicó su sentido del voto porque “esta modificación sí generará una situación de déficit inicial por ese importe y tendrá efecto negativo en la estabilidad presupuestaria. Y, además, esta modificación también tendrá impacto en la regla de gasto, pues incrementa el gasto computable con la aportación municipal que asciende a 20.585 euros de recursos propios”.