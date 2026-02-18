Luz verde a la cesión de suelo para construir 36 viviendas en Benavente

El Pleno de Benavente ha aprobado por unanimidad el convenio para la cesión gratuita de una parcela en la avenida Plaza de Toros por parte del Ayuntamiento a Somacyl, para la construcción de 36 viviendas de promoción oficial. El convenio también incluye la promoción de las viviendas protegidas con destino a la compraventa.

Los grupos en la oposición señalaron que esperan un mejor resultado que la última promoción iniciada en Benavente por parte del equipo de Gobierno del popular Saturnino Mañanes en el mandado del 2011 al 2015, en que el Ayuntamiento se vio obligado a devolver 700.000 euros concedidos previamente por la Junta para la construcción de viviendas en el mismo sitio en que se proyectan ahora.

La construcción deberá completarse en un máximo de 20 meses, desde el inicio de la misma, y el convenio tendrá una vigencia máxima de cuatro años, prorrogables por otros cuatro.

Terreno que será cedido a Somacyl para la construcción de viviendas sociales. / E. P.

Este proyecto es fruto, según el portavoz de Vox en el equipo de Gobierno, Eugenio Blanco, de una “decisión política. No es una cesión sin control. Se establece cesión gratuita de la parcela y la obligación de Somacyl es la de redactar el proyectos básico en seis meses·. Dijo también Blanco que apoya este proyecto "porque hay demanda real de vivienda en Benavente, porque se moviliza su industria que lleva años sin desarrollar; y porque no asumimos riesgo promotor, no asumimos deuda y no asumimos sobrecostes".

El portavoz de IU, Manuel Burón, hizo hincapié en que este proyecto “redundará en asentar población en Benavente y dar respuesta a paliar la demanda que propiciará el futuro desarrollo industrial”; y señaló que “no es de nuestro agrado que el firmante sea Somacyl, quien contrate las obras, quizás por el infausto recuerdo con la pasarela de la Mota”.

Por su parte, la socialista Sandra Veleda, quien aseguró que “nos van a encontrar siempre a su lado cuando se trate de generar actividad en la ciudad”, señaló de esta iniciativa que “una parte de mí me lleva a pensar que puede ser un anuncio preelectoral y que simplemente puede quedar en papel mojado porque esta experiencia ya la ha vivido esta Ayuntamiento. Pidió, además, al equipo de Gobierno que solicite a la Junta de Castilla y León que ponga a disposición la vivienda pública vacía. "De ochenta viviendas que hay solo dos están puestas a disposción para alquilar".

El concejal de Disciplina Urbanística del PP, Alberto Posado, por su parte, incidió en que este convenio “permite avanzar en políticas de vivienda sin comprometer las estabilidades económicas o municipales. El convenio no deja nada al azar establece compromisos claros, plazos definidos y garantías suficientes, incluida la reversión del suelo al ayuntamiento si el proyecto no se ejecuta. No habrá un control ni operaciones especulativas. Además, será el propio ayuntamiento quien fije los criterios de adjudicación asegurando que estas viviendas protegidas lleguen a quien realmente las necesite”.