El desfile y quema de la sardina despide el carnaval en Benavente

Segundo año de gran participación en el "Entierro de la Sardina" que se recuperaba el pasado año después de seis carnavales sin celebrarse. A pesar de las bajas temperaturas de la tarde en Benavente, hubo gran participación de niños, niñas y personas mayores con ganas de rendir culto a esta despedida del carnaval.

Desfile de la sardina en Benavente. / E. P.

La iniciativa promovida desde el Punto Joven ha sido posible gracias a un grupo de niños y niñas que se encargaron un día antes de confeccionar a la protagonista de este entierro, una sardina de cartón y papeles de colores que recorrió en pasacalles las calles céntricas sobre unas andas elaboradas para la ocasión. No faltaron plañideras y la música fue alternando risas y llantos.

El pasacalles estuvo acompañado por la música de la charanga Los Chumachos que fueron alternando temas más animados y divertidos con algunos más propios de un funeral. Hubo atuendos de luto, pero el ambiente fue festivo más que otra cosa.

Comenzó el recorrido desde La Encomienda puntual a su cita de las siete de la tarde y siguió por Plaza Mayor y La Rúa para seguir haciendo pocas paradas hasta la Mota donde se llevó a cabo la simbólica quema.