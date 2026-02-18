El desfile y quema de la sardina despide el carnaval en Benavente
Benavente despide la programación municipal de carnaval con un pasacalles, entre plañideras, música y mucha risa
Segundo año de gran participación en el "Entierro de la Sardina" que se recuperaba el pasado año después de seis carnavales sin celebrarse. A pesar de las bajas temperaturas de la tarde en Benavente, hubo gran participación de niños, niñas y personas mayores con ganas de rendir culto a esta despedida del carnaval.
La iniciativa promovida desde el Punto Joven ha sido posible gracias a un grupo de niños y niñas que se encargaron un día antes de confeccionar a la protagonista de este entierro, una sardina de cartón y papeles de colores que recorrió en pasacalles las calles céntricas sobre unas andas elaboradas para la ocasión. No faltaron plañideras y la música fue alternando risas y llantos.
El pasacalles estuvo acompañado por la música de la charanga Los Chumachos que fueron alternando temas más animados y divertidos con algunos más propios de un funeral. Hubo atuendos de luto, pero el ambiente fue festivo más que otra cosa.
Comenzó el recorrido desde La Encomienda puntual a su cita de las siete de la tarde y siguió por Plaza Mayor y La Rúa para seguir haciendo pocas paradas hasta la Mota donde se llevó a cabo la simbólica quema.
