Celia Villastrigo, del Virgen de la Vega de Benavente, medalla de plata en la Olimpiada Femenina Española de Matemáticas

Celia Villastrigo, alumna de 3º de ESO del colegio de La Vega, ha conseguido una medalla de plata en la Olimpiada Femenina Española de Matemáticas, celebrada el pasado sábado 14 de febrero en León, un logro de enorme relevancia académica y personal.

Esta competición reunió a 25 alumnas seleccionadas de todo el territorio nacional, que accedieron a la fase final tras obtener los mejores resultados en las fases locales de distrito. Celia acudió como representante del Distrito Universitario de Salamanca, que engloba las provincias de Salamanca, Ávila y Zamora, tras haber superado con éxito la fase cero y la fase local, y fue además seleccionada para participar en la fase autonómica general.

El mérito de este resultado es todavía mayor si tenemos en cuenta que Celia ha sido la participante más joven de la Olimpiada, compitiendo con alumnas de 4º de ESO y, en su gran mayoría, de 1º y 2º de Bachillerato. "Su medalla de plata pone de manifiesto no solo su talento matemático, sino también su madurez intelectual, capacidad de razonamiento y constancia", señala el colegio.

Como reconocimiento a su brillante actuación, Celia ha sido invitada a un seminario internacional de preparación para futuras olimpiadas, que tendrá lugar el próximo mes de marzo en Bonn (Alemania), una oportunidad formativa reservada a las participantes más destacadas.

Esta Olimpiada Femenina Española de Matemáticas exige cumplir requisitos especialmente rigurosos:

Ser alumnado de Bachillerato o, de 3º o 4º de ESO con una capacidad de síntesis y abstracción equiparable a la de Bachillerato, avalada por el profesorado.

Tener la resistencia y concentración necesarias para afrontar pruebas de larga duración, que oscilan entre 2 horas y media y hasta 4 horas y media ininterrumpidas.

Realizar una preparación personal intensa y constante, ya que se trata de una competición no curricular, basada en problemas de alta complejidad que abarcan campos como álgebra, combinatoria o geometría, muy alejados del temario habitual.

"Celia, que ha conseguido este extraordinario logro, es motivo de orgullo para toda la comunidad educativa del centro y un ejemplo inspirador de esfuerzo, pasión por el conocimiento y superación personal. Este éxito será solo el comienzo de una trayectoria académica brillante", explican desde el colegio Virgen de la Vega.