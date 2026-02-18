Beatriz Asensio: "La rehabilitación del antiguo mercado de abastos de Benavente está cumpliendo los plazos"

Hablemos de proyectos y obras de este 2026. Las del nuevo polígono Puerta del Noroeste de gran relevancia para Benavente. ¿En qué punto se encuentran las obras y qué plazo se manejan ?

Del Puerta del Noroeste, el hito más importante que hemos alcanzado en el 2025 es el inicio de esas obras. Hemos oído hablar durante años del Puerta del Noroeste, pero ahora ya sí que lo vemos como una realidad, porque están las obras iniciadas, se está trabajando en ellas. Una vez que la parte administrativa inicial se finalizó con la aprobación del proyecto de urbanización y luego lo que eran las expropiaciones, se trabaja ya en estas obras y finalizarán, siendo optimistas en 2026, pero quizás nos pueda llevar un poco del 2027, porque la finalización no la sabemos con certeza. Lo bueno es que estemos dando pasos firmes.

¿Qué criterios van a definir la estrategia de comercialización?

La elección va a ser desde el punto de vista técnico y jurídico. Nuestros servicios, insisto, tanto técnicos como jurídicos, están estudiando las viabilidades posibles, porque al final es un polígono municipal y la venta de sus terrenos, a priori, debería hacerse desde el ámbito municipal, pero se exploran otras vías posibles. También estamos en contacto con la Junta de Castilla y León que nos está ayudando mucho para darnos soluciones posibles y adoptar o elegir después la solución más viable y también más ágil. Desde el punto de vista de la comercialización las soluciones más ágiles son importantes porque hay que finalizar un proyecto de construcción de un polígono, pero hay que ponerlo en marcha. Y para eso hay que vender las parcelas y las empresas tienen que instalarse, tramitar licencias y demás.

¿Se ha iniciado ya ese proceso de comercialización?

Para que no nos lleve mucho tiempo o no se demore demasiado, se pretende elegir el sistema de comercialización, siempre bajo los parámetros evidentemente legales, que pueda llevar a esa comercialización o que incluso pueda ser paralela la construcción con la comercialización. Nuestros servicios técnicos están estudiando la mejor opción.

Otra obra de gran calado y sujeta a fondos europeos es la de la rehabilitación del antiguo mercado de abastos. ¿Se cumplen los plazos previstos, porque recientemente se ha tenido que hacer un modificado?

Sí, se cumplen los plazos previstos. Este proyecto costó mucho ponerlo en marcha e intentar que no se pierda la subvención y es cierto que los plazos son muy ajustados, pero la adjudicataria está trabajando a buen ritmo. Está trabajando con un plan de trabajo intenso que contempla trabajar en estas obras el mayor número de días posible para llegar a tiempo con los plazos. Es una obra muy ambiciosa para la que tuvimos que ajustar el presupuesto. Hay que recordar que teníamos que poner de financiación más de un millón de euros, que no tenía este presupuesto municipal para poder acometerlo, y hubo que ajustar el proyecto para poner menos cantidad y, por lo tanto, reducir las unidades de obra. Y conseguimos reducir ese importe.

¿Quedará listo para su puesta en marcha?

Esta fase incluye lo que es la remodelación completa del interior, también la accesibilidad. Y luego habrá una segunda parte que será amueblar el propio edificio, que eso puede llevar más tiempo o menos, dependiendo de las disponibilidades presupuestarias que se tengan en el momento de finalización. El plan de obra va bien, tenemos al director de obra, tenemos a nuestros técnicos pendientes de que todo vaya sobre la marcha y el principal interesado en cumplir será el adjudicatario, porque hay una serie de penalidades que se imponen en el pliego.

Esa segunda fase se tendrá que hacer con la aportación municipal prevista en esta subvención .

Así es. Ha comenzado la obra con los fondos de la inversión y ahora el Ayuntamiento tiene que aportar cifra justa, 490.458,68 euros, casi medio millón de euros., para finalizar el proyecto. Hay que tener en cuenta que lo que se había previsto en un principio era más del doble de esta cantidad.

En materia de pavimentaciones se han anunciado varios proyectos, pero está aún pendiente el inicio de la pavimentación de calle La Rúa, adjudicada de nuevo a finales de diciembre. Se había anunciado que estarían lista antes del 1 de junio. ¿Qué se busca con esta actuación?

Las obras de la calle La Rúa ya son un reto personal, porque cuando la Junta de Castilla y León planteó esa subvención nominativa para una actuación que pudiera ser de inicio ágil pensamos en esta actuación. Además de una calle céntrica, es emblemática desde el punto de vista comercial, de tránsito de personas. Por el presupuesto con el que contamos pensamos que esta actuación era la adecuada, así se valoró con los técnicos. Lo que los precios han ido incrementando y no solo el presupuesto de la obra, sino también la aportación de recursos propios. La subvención se ha mantenido, nos han concedido tres prórrogas. Y se han ido sucediendo varias situaciones con la licitación. Primero quedó desierta, después cuando tenemos al adjudicatario renuncia y vuelta a empezar. Nosotros lo que queremos es que las obras se hagan, porque confiamos en que se va a mejorar el entorno y que esa calle en sí misma es muy necesaria hacerla.

¿Se mantienen las previsiones de que esté lista para antes de la carrera del Toro?

Dependerá de la marcha de la ejecución de la obra.

En materia de pavimentaciones existe un plan de mejora de viales en Benavente. ¿Con qué criterio se van eligiendo estas vías?

Priorizamos por importe y por necesidad las vías que están en peor situación. Para que Benavente sea un lugar para vivir lo que buscamos es tener unas vías públicas en condiciones y se ha hecho un importante impulso y esfuerzo en la mejora de viales. Hay bastantes que se están renovando y fundamentalmente se utiliza como criterio, aquellos que están peor y siempre ajustándolo a presupuesto. De modo que a veces ajustamos ese presupuesto con calles más pequeñas, y dejamos otras de mayor envergadura para un presupuesto mayor.